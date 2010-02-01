Александр Акентьев о перспективах развития инфраструктуры Минска

В гостях у программы «Личный интерес» руководитель творческой группы разработки нового генерального плана УП «Минскградо» Александр Григорьевич Акентьев.

– Для начала расскажите, что же такое генеральный план?

– Это документ общего планирования, обязательный для исполнения. Генеральный план прописан в законе о градостроительной деятельности. Факт того, что его утверждает глава государства, говорит сам за себя. Этот документ определяет стратегию развития Минска. Первостепенный документ, в котором описывается стратегия развития Минска, - это генеральная схема комплексной территориальной организации (она также утверждена в 2007 году главой государства). Данный документ определяет Минск как город международного значения со статусом центра агломерациии и решает целый ряд вопросов, связанных с развитием столицы.

Существует документ, определяющий некоторые аспекты социально-экономического развития. Данный документ, одобренный Городским советом Минска и Мингорисполкомом, регулирует вопросы социально-экономического развития, называется «Стратегический план». Документ, по которому в настоящее время строится Минск, называется «Генеральный план 2003 года»д.

– Насколько актуален в нынешнем 2010 году генплан, принятый в 2003 году? Насколько прогнозы подтверждаются жизнью? Или жизнь сама исправляет прогнозы?

­– Сегодня можно констатировать, что мы реально превзошли запланированный стратегический план. Хорошо знакомая минчанам картина на наших улицах и дорогах свидетельствует о том, что мы достигли уровня развития, планируемый на 20-30-е года. Опережающее развитие нашей столицы требует еще раз взглянуть на все вопросы развития Минска.

– Другими словами, жизнь опережает все планы, которые ставили архитекторы.

– Да, это действительно так. Согласно переписи, каждый пятый житель республики живет в столице. Очевидно, что Минск развивается опережающими темпами.

– Многих людей в последние годы волнует вопрос частной застройки. Будет ли она оставаться в черте города?

– В связи с бурным развитием столицы ценность земельной территории в пределах очень серьезно возрастает в пределах Минской кольцевой дороги. В границах МКАД все районы строятся с параметрами высокоплотной застройки. В Минске создана развитая инфраструктура в пределах МКАД. В нашей столице очень развита сеть объектов культуры, спорта, отдыха и так далее. Исходя также и из-за этого, стоимость земли в Минске очень высокая.

Нынешние усадебные застройки не отвечают столичным требованиям. Когда эти требования будут предъявлены застройщикам усадебных домов, с их стороны потребуются очень большие затраты. Руководствуясь опытом, я могу сказать, что эти районы потенциально могут быть востребованы для размещения многоквартирного жилья или крупных объектов общественного обслуживания. Сегодня нигде не ставится вопрос об огульном или локальном сносе. Все районы усадебной застройки сохраняются, кроме тех районов, которые потребуются в связи со строительством метро и новых крупных магистралей.

– А что же будет с лесопарковой зоной и с высотной застройкой?

– Генеральный план дает направления, но ни в коем случае не определяет конкретные сроки какого-либо мероприятия. Когда мы говорим о первоочередных вопросах развития города, нам следует учитывать, что Минск имеет обязательства столицы как международного центра. В частности, я имею в виду проведение чемпионата мира по хоккею в 2014 году.

Отмечу, что у нас очень много проблем, связанных с ростом автомобилизации. Это является следствием того, что Минск построен с перспективой развития на максимальный уровень возможной автомобилизации. Наша транспортная сеть сегодня довольно перегружена. Для Минска в генеральном плане поставлена задача (Мингорисполком постоянно занимается ее решением) развития уличной дорожной сети, общественного транспорта, особенно наземных видов рельсового транспорта — железной дороги, трамвая и метро. К тому же, нужно развивать велосипедное движение в городе, совершенствовать пешеходные зоны в городе и так далее.

Уникальность Минска заключается в том, что, в отличие от областных центров Беларуси, он расположен на возвышенности. Это означает, что на его территории нет крупных рек. Мы создали искусственную систему - ее называют «Водно-зеленым каскадом», - представляющую совершенно уникальное явление, которое вызывает восторг буквально у всех гостей Минска.

– Что вы можете сказать о восстановлении уникальных архитектурных сооружений?

­– Восстановление таких уникальных объектов, как замковый комплекс и Замчище, - это воссоздание истории города. Как вы знаете, эту задачу контролирует глава государства. Мы планируем строительство нового национального крупного центра на въезде со стороны Бреста - район Щемыслица. На площади порядка 40-70 гектаров расположится новый национальный выставочный комплекс.

Безусловно, планируется создание множества других объектов: строительство спортивно-развлекательного комплекса (в районе Ельницы), научного студенческого городка (недалеко от Минского моря, в районе Ждановичей). Эти и многие другие объекты, которые возникнут в будущем, станут уникальными для Беларуси.