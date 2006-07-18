Активы "Белтрансгаза" на оценке:

18 июля в Минске состоялось заседание по выработке подходов для проведения расчетов при оценке стоимости активов "Белтрансгаза". Это будет первая в Беларуси встреча трех сторон по обсуждению данной темы. Генеральный директор "Белтрансгаза" Дмитрий Казаков проинформировал, что на заседании предстоит "провести своеобразную рекогносцировку" по выработке общих подходов для проведения оценки стоимости газотранспортного предприятия. Переговоры с белорусской стороны возглавляет первый вице-премьер Владимир Семашко. В них также принимают участие представители "Газпрома" и банка <Эй Би Эн амро>, который предполагается привлечь в качестве оценщика.