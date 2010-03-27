Акция «Час Земли», посвященная проблемам изменения климата, шагает по планете

Более тысячи городов в 92 странах мира сегодня добровольно на один час останутся без электричества.

Первыми свет выключили в Австралии. Следом темнота накроетпирамиды в Египте, Ейфелеву башню в Париже, Акрополь в Афинах, статую Христа в Рио-де-Жанейро, небоскр е б « Эмпайр стейт билдинг » в Нью-Йорке.

Беларусь присоединитс я к акции через час. Ровно в 20. 30 стать участником мероприятия сможет каждый — д остаточно лишь 60 минут прожить без электричест ва. Инициаторы глобального флеш моба считают, что это поможет защитить З е млю от изменения климата.

Поддержит акцию и алмаз знаний — Национальная библиотека Беларуси.

Антон Матвеев, ведущий инженер по расчетам и режимам диспетчерского отдела Национальной библиотеки Беларуси:

С помощью определенной программы мы можем управлять световым табло, выводить различный текст, эффекты… В 20.30, просто закрыв программу, мы полностью обесточим наружное световое табло Национальной Библиотеки.

Минус 1000 киловатт/часов — именно столько энергии сэкономит Национальная библиотека за один час. Этого достаточно, чтобы обеспечить светом на две недели стоквартирный дом.

Станислав Касперович, заместитель директора по экономике, режиму и эксплуатации Национальной библиотеки Беларуси:

Было принято решение отключить здание Национальной библиотеки. Свет в своих квартирах отключат и наши сотрудники, чтобы сэкономить электроэнергию.

Подписаться под спасением экологии — дело добровольное. В этом году участвовать в глобальном флешмобе согласились все министерства Беларуси.

Марина Богданович, координатор климатической программы в Беларуси:

Мы просим людей остановиться на один час и подумать, что для них самое ценное. Экономия ресурсов — это новая моральная ценность. Это не жадность — это бережливость, это нормы хорошего поведения.

Бывший преподаватель географии с 40-летним стажем Леонида Адамовна тоже подключится к сумеречным бдениям. Подписалась она под земным движением тени исключительно из экономических побуждений.

Леонида Адамовна, бывший преподаватель географии:

Акция «Час Земли» крайне важна, так как Беларусь ограничена в топливно-энергетических ресурсах. Значительная часть этого сырья нужно покупать и тратить много средств, поэтому каждый человек, в том числе и я, должны экономить электроэнергию.

«Час Земли-2010» объединит более 1100 городов в 92 странах мира. Щелкнув выключателем света в наших квартирах, мы подтвердим свое небезразличие к проблемам изменения климата. В этом и есть глобальный смысл акции.

Алина Змачинская, Андрей Дук, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.