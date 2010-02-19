Акционирование и приватизацию своих предприятий Беларусь готова обсуждать с Бразилией

Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с губернатором бразильского штата Гояс - Алсидесом Родригесом Филью.

Одна из основ экономики этого региона - сельское хозяйство. Кстати, сюда минеральные и химические калийные удобрения поставляет Минская область. Александр Лукашенко выразил уверенность, что региональное сотрудничество будет способствовать укреплению межгосударственного диалога, а взаимодействие стран будет активно развиваться не только в экономике, но и в культуре, науке, образовании и спорте.

Александр Лукашенко:

Мы хотели бы присутствовать в Латинской Америке, а мы там уже присутствуем, и хотели бы опереться на это мощное плечо, я надеюсь, в будущем партнера Беларуси. У Вас есть интерес к некоторой группе товаров, которую у нас производят. Можно рассмотреть на взаимовыгодных условиях вопросы акционирования и приватизации этих предприятий напрямую с Бразилией. Наш интерес к Бразилии – это богатая страна и огромный рынок для совместных предприятий.

Алсидес Родригес Филью:

Бразилия переживает важный момент в своей истории: она находится в стадии благоприятного экономического развития. Наш штат – это, своего рода, сердце страны, и в то же время, вся Бразилия в миниатюре. Показатели среднеэкономического роста самые высокие по Федерации. Мы видим новые горизонты роста и работаем над тем, чтобы их достичь.