Акции ключевых предприятий Беларуси не будут продаваться на льготных условиях и обмениваться на чеки "Имущество"

Соответствующий указ подписал глава государства. Определен перечень, в который вошли наиболее экономически значимые для страны предприятия Минпрома, Минэнерго, Государственного военно-промышленного комитета, Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Они находятся в республиканской собственности и включены в план приватизации до 2010 года. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.