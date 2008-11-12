Прямой эфир

Акции ключевых предприятий Беларуси не будут продаваться на льготных условиях и обмениваться на чеки "Имущество"

12 ноября 2008 08:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Соответствующий указ подписал глава государства. Определен перечень, в который вошли наиболее экономически значимые для страны предприятия Минпрома, Минэнерго, Государственного военно-промышленного комитета, Белорусского государственного концерна по нефти и химии. Они находятся в республиканской собственности и включены в план приватизации до 2010 года. Документ вступит в силу со дня его официального опубликования.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
11 ноября 2008 17:51

В Беларуси организуют производство спецтехники для раздельной уборки льна

11 ноября 2008 11:50

Беларусь ввела запрет на ввоз живой птицы, кормов и добавок из Швеции

10 ноября 2008 18:11

13 триллионов рублей за 10 месяцев - такую сумму перечислили в госказну таможенные органы Беларуси