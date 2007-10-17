Академия наук Беларуси представит новые машины

Презентация состоится на международной научно-практической конференции, которая открывается в Минске. К участию приглашены ученые из Беларуси, России, Украины, Польши, США, Литвы и Латвии. Отметим, что научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства обеспечивает научное сопровождение по всем технологиям, связанным с внедрением новых машин и механизмов. В настоящее время только в растениеводстве используется около 400 наименований специальных технических средств. Не менее 47 видов машин планируется разработать для животноводства.