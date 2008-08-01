Агрохозяйства Могилевской области во время уборочной страды несут существенные потери зерна

Среди причин – необорудованные подъезды с поля к зернохранилищам, некачественная подготовка зерноуборочной техники, а также плохая подготовка складских помещений и зерносушильных агрегатов.

Перед выездом комбайнов в поле – обязательный инструктаж. Водителям в очередной раз объясняют – на жатву двигаться только в составе колонны, правил не нарушать. Перестраховка не помешает. Ведь еще недавно недисциплинированные и нетрезвые водители были настоящим бичом сельского хозяйства.

Чего пока избежать не удалось, так это потерь зерна. Подъездные пути к некоторым полям, как испытательный автодром. В Могилевском районе по сей день есть хозяйства, где ухаб на ухабе. Не загерметизируй машину – часть груза потеряна.

Не допустить потерь в хозяйстве – это полдела. Еще нужно довезти до хранилища. Перед воротами этого предприятия – железнодорожный переезд. Если бы не сметали с него просыпанное зерно, на рельсах могла бы быть целая гора хлеба. Опытные водители этот участок объезжают.

Во время уборочной улица строителей, которая ведет к главному зернохранилищу области становится одной из самых проблемных транспортных артерий города. Это сейчас здесь относительно пусто, когда на сдачу зерна устремляются машины со всей области, на улице возникает настоящая пробка. Запрещающие знаки водителям нипочем. Они простаивают здесь и по 2 часа, и по 3, а то и по 5.



Выходит, что для Могилевхлебпрома потеря времени водителем – не потеря. А зерно, просыпавшееся на переезде - склюют птицы. Но в итоге можем не досчитаться десятков тонн в закромах, а часы простоя сложатся в дополнительные дни уборочной.

