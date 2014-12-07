Агрофирму в Могилевской области отключили от отопления из-за долгов: комбинат закроют, урожай погибнет?

Новости Беларуси. Многие детские сады и школы Могилевской области могут недополучить овощи в будущем году. Парниковый комплекс агрофирмы «Вейно» отрезали от отопления. Причина – в огромном долге, который образовался у агропредприятия. Теперь вместо высадки рассады работники занимаются консервацией парников, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все, что создавалось здесь не один десяток лет, теперь приходится собственноручно разрушать. Эту неприятную миссию овощеводы агрофирмы «Вейно» выполняют, понятно, не по собственному желанию. Тепличный комбинат остался без основного условия для нормальной работы.

Забили тревогу еще в октябре, когда отопительный сезон начинался, а трубы так и не потеплели. Не случилось этого и в ноябре.

Олеся Коваленко, овощевод агропредприятия «Вейно»:

Обрушатся стекла и будет еще больше затрат, чтобы восстановить это все, чем сейчас заплатить за это тепло и пустить комбинат снова работать.

Ирина Недобоева, СТВ:

Еще в прошлом году, когда проблем с отоплением на комбинате не было, в это время в парниках уже во всю кипела работа. Начиналась высадка рассады, чтобы уже к концу февраля получить первый урожай овощей.

Теперь же о раннем урожае и речи быть не может. Овощеводы сворачивают работу. Другого выбора у людей просто нет. Ведь комплекс отрезали от отопления. За почти 30-летнюю историю агропредприятия парники еще ни разу не пустовали, говорит бригадир Анна Ковалькова.

Анна Ковалькова, бригадир овощеводческой бригады агропредприятия «Вейно»:

Конечно, жалко, больно за людей. Где они в городе найдут эту зарплату?

В начале отопительного сезона вентиль не открыли областные энергетики. Перед ними у агрофирма скопился внушительный долг – больше 5, 5 миллиардов рублей.

Олег кузнецов, начальник отдела сбыта РУП «Могилевэнерго»:

Фирма «Вейно» потребляет тепловую энергию. Начала не оплачивать ее примерно с августа прошлого года. Как только фирма начнет оплату, можно будет рассмотреть вопрос о возобновлении теплоснабжения тепличного комбината.

Как бы ни было прискорбно, руководство района категорично заявляет – будущего у тепличного комплекса нет.

Сергей Игнатенко, первый заместитель председателя Могилёвского райисполкома:

Тепличный комбинат 26 лет назад построен и введен в эксплуатацию. И, конечно, технология производства овощей устарела. В результате, в минусе рентабельность. Принято решение о закрытии тепличного комбината.

Ситуация, конечно, не из приятных. Но разрешить ее обещают с наименьшими потерями. Овощеводов обеспечат работой в этом же хозяйстве. А чтобы покупатели и потребители не почувствовали недостаток витаминов, двум оставшимся тепличным комбинатам области работы добавится.