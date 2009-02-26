Агроэкотуризм в Беларуси набирает обороты

Максимальный комфорт по минимальным ценам сегодня предоставляют около полутысячи сельских усадеб. Причем, за год их число выросло в 2,5 раза.

Открыть тур-бизнес по силам любому хозяину деревенского домика. Достаточно желания и фантазии. Инициативу готово поддержать и государство: на развитие сельского туризма планируется направить около трех миллиардов рублей. Поддержат инициативных льготными кредитами и банки.

База отдыха под Витебском известна как местно встречи трех президентов. В 2001 году на "Славянском базаре" в живописной усадьбе останавливались Лукашенко, Путин и Кучма. Впрочем, на президентском уровне здесь может отдохнуть и любой желающий. Максимальный комфорт по минимальным ценам привлекает и белорусских и зарубежных туристов. Зимой – лыжи, рыбалка, охота, русская баня и финская сауна. Летом – велосипеды, ролики, теннис. Бывшая некогда агроэкоусадьба позиционирует себя уже как туристско-оздоровительный комплекс.

Агроэкотуризм для Беларуси явление новое. Однако уже сегодня в таком бизнесе сотни белорусов. 474 агроэкоусадьбы предоставляют тур-услуги любителям аутентичного отдыха. Уровень обслуживания европейский, а цены – белорусские. Сегодня около полутысячи сельских усадеб предоставляют туристические услуги в этой, пока еще новой для страны сфере. Причем, за год их число выросло в 2,5 раза. Открыть такой тур-бизнес по силам любому хозяину деревенского домика. Нужно лишь иметь приусадебное хозяйство и уметь удивлять зарубежных гостей национальными ремеслами, радушием и гостеприимством.