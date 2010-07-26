Аграрии собрали уже почти 3 млн тонн зерна

Уже убрано 40% посевных площадей.
В лидерах — Минская область, далее — Гомельщина и Брестчина. Все три региона перешагнули полумиллионный рубеж по намолоту.
Самая высокая урожайность на Гродненских полях — более 40 центнеров с гектара. И сегодня же в этой области появились первые комбайнеры-тысячники.
К слову, в счет госзаказа хозяйств Беларуси поставили первые пять тысяч тонн пивоваренного ячменя.
К слову, еще несколько дней назад столичный регион по намолоту уступал двум областям-лидерам. Сейчас его каравай самый увесистый в стране — 600 тонн.
В передовиках Минщины по намолоту — Слуцкий, Копыльский и Любанский районы. До первого тысячного рубежа добрался Александр Стасюлевич — комбайнер из Минского района. Поздравить передовика прямо в поле приехал губернатор Борис Батура.