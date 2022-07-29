Аграрии собрали первый миллион тонн зерна нового урожая

При этом около 300 тысяч тонн, то есть треть – это озимый ячмень. На него делали ставку в 2022 году и не прогадали. В лидерах жатвы – Брестский регион, здесь уже обработано порядка 30 % площадей. А вот самая высокая урожайность на полях Гродненщины, в среднем аграрии собирают 55 центнеров с гектара. Средняя урожайность по кругу зерна (пшеница, тритикале, ячмень) на этот момент составляет 39,3 центнеров с гектара (в 2021 году на эту дату было 32,7).

При этом урожайность озимого ячменя составляет почти 51,5 центнера с гектара. Ожидаем хороший урожай. Цель – собрать не менее 10 миллионов тонн. Сегодня дожди взяли тайм-аут и дадут возможность аграриям наверстать упущенное за предыдущие простои. На счету каждый погожий час. В пик жатвы планируется вывести на поля около 7,5 тысяч комбайнов.