Аграрии России терпят бедствие, недобор урожая зерновых может составить более 5 миллионов тонн

Чиновники обещают помочь справиться с форс-мажором. Но пока во многих регионах попросту нечем убирать, как всегда неожиданно, созревший хлеб.

Это поле — сказка для художника и незаживающая рана для агрария. Брянские чиновники в этом году отчитались: засеяны рекордные 607 тысяч гектаров, правда, при этом решили забыть что 20 лет назад здесь же сеяли полтора миллиона. За десятилетия бесхозяйственности урожайные нивы превратились в дикую степь.

Анастасия Ильинична Шлома до сих помнит другую жизнь своей Брянщины. И сегодня с недоумением смотрит на родные поля.

Анастасия Шлома, жительница деревни Увелье:

Всю землю обрабатывали, много сеяли. Сейчас вон все лесом зарастает, а раньше ни клочка не пустовало.

Трудно представить, глядя сегодня на разрушающиеся фермы, что когда-то здесь брали своё начало молочные реки процветающего совхоза «Правда».

Любовь Шлома, бывшая работница совхоза «Правда»:

Было дойное стадо в полторы тысячи голов, молодняка полторы тысячи, овец пять тысяч.

За 20 лет совхоз «Правда» сменил четырёх руководителей и почти столько же имён. Вынужденно меняя название хозяйства, директора уходили от уплаты долгов, в том числе, и зарплаты своим же односельчанам. Ни денег, ни дотаций — аграрии были брошены на самовыживание. К прошлому году в хозяйстве осталось на три десятка работников 4 единицы техники. Это нехитрое богатство теперь принадлежит одной семье. Люди не могли больше ждать милости свыше: взяли кредит и выкупили всё, что ещё не успело окончательно развалиться.

Нина Шлома, фермер:

Если бы были возможности, достаток на то, чтобы подкупить техники — подкупили бы. Это зависит не от руководителей, а от помощи выше.

На площади в 200 гектаров наливаются фермерские зерновые. Только вот кому продать урожай? Цена госзакупки в полтора рубля за килограмм не покрывает даже затрат на производство. Вместо того, чтобы поддержать хлеборобов, российское правительство ежемесячно тратит миллиард рублей на хранение зерна прошлых урожаев. Русских хлеб больше не кормит полпланеты.

Сергей Шлома, сын фермера:

У нас его не закупают. Не ценится больше зерно.

Сергей готовит старенький комбайн к горячей страде и говорит, что зерно не пропадет — его съедят коровы. Фермеры делают ставку на животноводство. Ведь, как известно, орел в сутки съедает до трех килограммов мяса, а двуглавому нужно в два раза больше.