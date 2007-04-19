Аграрии могут смело рассчитывать на высокий урожай

С севом зерновых хозяйства Беларуси справились на 20 дней раньше прошлогоднего.Аграрии уложились в оптимальные агрономические сроки с учетом погоды. Такова главная особенность нынешней посевной. Кроме того, значительно возросли площади высокопродуктивных рапса, сахарной свёклы и кукурузы. По югу всходы ранних зерновых появились на 10 дней раньше и уже получили закалку в результате недавнего похолодания. Поэтому вновь ожидаемые заморозки им не опасны. Однако объема семян в страховом фонде на случай возможного пересева достаточно. По мнению специалистов, в нынешнем году хозяйства могут смело рассчитывать на высокий урожай зерновых, рапса, льна и кукурузы.