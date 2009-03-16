Аграрии готовятся к посевной

Хозяйства южных регионов Брестской, Гомельской и Минской областей уже в ближайшие дни приступят к яровому севу. Здесь уже нет снега, а ночью температура воздуха не опускается ниже нуля. На поля с озимыми уже вносят минеральные удобрения, в том числе и с помощью сельхозавиации. Для ускорения темпов работ в южные регионы из северных перебросят некоторую технику. На севере страны массовый сев начнётся позднее, поэтому временное перемещение позволит более рационально использовать сельхоз-агрегаты.