Аграрии Брестчины приступили к массовой уборке зерновых

Накануне семь из шестнадцати районов региона полностью убрали с полей озимый ячмень.

В остальных хозяйствах эта культура обмолочена практически на всех площадях. Ожидают технику только низменные участки, где из-за сильного переувлажнения почвы не может пройти техника. Кстати, нынешний урожай озимого ячменя здесь втрое превышает прошло-годний, а посевные площади в регионе увеличены более чем в два с половиной раза. Уборку озимого ячменя завершила и Гродненщина. Здесь намолочено более тысячи восьмисот тонн зерна.

Средняя урожайность по области 52 центнера с гектара. Самая высокая - в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Массовая уборка зерновых в области начнется на этой неделе.