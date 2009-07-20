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Аграрии Брестчины приступили к массовой уборке зерновых

20 июля 2009 14:03
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Накануне семь из шестнадцати районов региона полностью убрали с полей озимый ячмень.

В остальных хозяйствах эта культура обмолочена практически на всех площадях. Ожидают технику только низменные участки, где из-за сильного переувлажнения почвы не может пройти техника. Кстати, нынешний урожай озимого ячменя здесь втрое превышает прошло-годний, а посевные площади в регионе увеличены более чем в два с половиной раза. Уборку озимого ячменя завершила и Гродненщина. Здесь намолочено более тысячи восьмисот тонн зерна.

Средняя урожайность по области 52 центнера с гектара. Самая высокая - в СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненского района. Массовая уборка зерновых в области начнется на этой неделе.

# Экономика

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