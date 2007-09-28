Аграрии Беларуси завершают уборку картофеля

Цель аграриев - не только собрать урожай с полей, но и сохранить его.

В СПК "Рассвет" картошка в этом году уродилась на славу. По самым скромным подсчётам хозяйство уберёт более 11 тысяч тонн второго хлеба. Половину потребитель раскупит ещё до холодов. Оставшаяся часть будет зимовать в новом картофелехранилище. На его переоборудование пришлось потратить почти 180 тысяч евро, но дело того стоит. Деньги в хозяйстве считать умеют. Новое здание для картофелехранилища решили не строить. Дешевле модернизировать старое. И сделать это по последнему слову техники.

Насколько просто устроено картофелехранище, настолько гениально это устройство. Здесь настоящая система климат-контроля. На потолке размещены антиконденсаты. Они не только контролируют влажность, но и являются обогревателями помещения. Если же вдруг температура выше положенного автоматически открываются вот эти фрамуги. Всё сделано для того, чтобы поддерживать идеальную для картофелехранения температуру - +6 - +8

В старых хранилищах о таких условиях можно было только мечтать. Сыро и промозгло - процентов 10 урожая портилось. Теперь же продукцией "Рассвета" даже в Санкт-Петербурге заинтересовались. Пробная партия отправится туда после месяца хранения.