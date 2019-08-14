Аграрии Беларуси убрали уже 5,7 млн тонн зерна

Новости Беларуси. Уборочная кампания уверенно приближается к завершению. Аграриям осталось обработать всего 15 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 5 миллионов 700 тысяч тонн – столько составляет общий намолот зерна к этому дню.

«Погодные условия не просто контрастные – аномальные». Какой прогноз на урожай зерновых дают аграрии Витебской области

А это уже на миллион больше, чем за такой же период 2018 года. В лидерах – Минская область. Регион приближается к 1,5 миллионам тонн. В тройке лидеров Брестская и Гродненская области. Ну а больше всего работы предстоит аграриям Витебской области. Там убрано лишь 60 % площадей.