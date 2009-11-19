А.Евдоченко: Единый таможенный тариф не предполагает значительного повышения импортных пошлин

Беларусь, Россия и Казахстан, войдя в Таможенный Союз, получат ряд преимуществ.

Единый таможенный тариф, который планируется ввести с 1 января следующего года, несет в себе немало пользы. Об этом заявили сегодня в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Как отметил заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, единый таможенный тариф не предполагает значительного повышения импортных пошлин. Фактически, тарифная защита в нашей стране останется на прежнем уровне.

Андрей Евдоченко, заместитель министра иностранных дел Республики Беларусь:

У нас достаточно либеральный торговый тариф. И, собственно говоря, когда мы вели переговоры по вступлению в ВТО, мы уже адаптировали этот тариф под существующую мировую систему. В принципе, сегодня тарифная защита не играет большого влияния в мировой торговле. До 26-го числа практически невозможно сказать, что по какой позиции произойдет. Есть предложения, которые подготовили эксперты — это предложение комплексные, взаимодополняемые, взаимоувязанные, причем речь идет не только о размене пошлин, но и увязке этой тарифной защиты в более фундаментальные процессы, происходящие в экономиках наших государств. Поэтому это будет комплексное пакетное решение. До того, как главы государств не поставили свою подпись по единым таможенным тарифом, я считаю неуместным комментировать этот проект.