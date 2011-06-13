АЭС в Беларуси: система безопасности на станции и недовольство Литвы по поводу ее строительства

Критика литовской стороны в адрес Беларуси не обоснована. Об этом заявил глава «Росатома» Сергей Кириенко на выставке «Атомэкспо» в Москве. Опасения прибалтов, которые тоже рассчитывают возвести АЭС, – не иначе, как боязнь конкуренции – считает Кириенко. Ведь по подсчетам экономистов, энергия с будущей Висагинской АЭС – это альтернатива закрытой Игналине – будет стоить дороже Островецкой энергии.

Калининская АЭС из десятка действующих в России – самая мощная. Обеспечивает электроэнергией сразу 8 регионов. Расположена она рядом с городом Удомля. Градообразующее предприятие дает работу трем тысячам удомельцам. Еще столько же трудятся на строительстве четвертого энергоблока, который запустят уже осенью.

Калининскую АЭС начали эксплуатировать еще в 80-х. Первые два энергоблока уже почти исчерпали свой ресурс. Чтобы продлить их срок действия, реакторы сейчас модернизируют.

Сама же станция находится в 300 километрах от Москвы. Но такая близость никого не пугает.

Игорь Саломасов, старший начальник смены Калининской АЭС:

Есть станции и ближе. Например, Ленинградская станция. Находится в 80 километрах от второй нашей столицы.

Проекты наших станций достаточно безопасны. Это подтверждено и миссиями МАГАТЭ.

Схема работы АЭС аналогична принципу действия тепловых станций. Только в отличие от получения энергии при помощи угля или нефти, атом позволяет экономить колоссальные средства, и, при этом, воздействие на окружающую среду минимально. А схема такова: вода превращается в пар, который вращает турбину со скоростью 3000 оборотов в минуту. Таким образом вырабатывается энергия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

При помощи водо-водяных реакторов, похожих на местные, будет работать и белорусская АЭС. Если, к примеру, чернобыльский реактор после аварии пришлось накрывать специальным железобетонным куполом, то эти реакторы строят сразу под колпаком. Оболочка способна выдержать не только землетрясения или цунами, которых в принципе в этом регионе быть не может, но и выдержит даже падение самолета.

Кроме того, под железобетонной кровлей – система трубопровода, благодаря которой в случае внештатной ситуации в реакторный зал для охлаждения прольется вода. И это еще не предел безопасности.

Игорь Саломасов, старший начальник смены Калининской АЭС:

Мы в системе безопасности перешагнули западные образцы.

Допустим, что случилось на Фукусиме. Расплавилось топливо, которое находится в реакторе. Прожгло дно реактора и выпало.

У них нет такого устройства, как ловушка расплава, которая находится под реактором. Если бы расплав был, он бы там локализовался и остался.

В отличие от Калининской АЭС, где отсутствует ловушка расплава, на белорусской станции и этот необходимый элемент безопасности предусмотрен. Кроме того, защитных оболочек реактора будет две. Атомные электростанции, проектируемые в России (а именно ее специалисты будут возводить и белорусскую АЭС), часто критикуют за переизбыток систем безопасности. Но это, скорее, происки конкурентов. Безопасность – это не та вещь, на которой стоит экономить.

Кирилл Комаров заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом»:

Эта станция – поколение 3+, которая соответствует всем требованиям безопасности. С точки зрения стоимости систем безопасности, применительно к стоимости проекта, в наших современных разработках они доходят до 70%.

Возможно, дискуссии о судьбах атомной энергетики не прекратятся, пока не остынут реакторы Фукусимы. Однако понятно: такому экономически выгодному и экологически чистому способу получения энергии альтернативы нет.

Только за последнюю неделю планы по строительству АЭС подтвердили Китай, Литва, Вьетнам, Индия и Саудовская Аравия. Последняя, например, заявила о намерении построить целых 16 станций за 10 лет. А уже через месяц в Иране введут в эксплуатацию Бушерскую АЭС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Кроме того, российские специалисты провели исследования. Станцию, аналогичную той, которая появится в Беларуси, виртуально потрясли как Фукусиму и накрыли волной цунами.

Сергей Кириенко, генеральный директор госкорпорации «Росатом»:

Все вновь сооружаемые блоки на атомных станциях полностью защищены даже в такой ситуации. Наши современные блоки можно перенести в точку Фукусимы, и они выдержали бы и землетрясение, и цунами. Причем мы ужесточали требования и предполагали такой сценарий, что даже если бы персонал полностью покинул станцию, она могла бы выдержать такую ситуацию как на Фукусиме бесконечное количество времени. Без воздействия на окружающую среду.

Проект, выбранный для строительства белорусской АЭС, уже получил высокую оценку МАГАТЕ. В этой связи нападки Литвы в адрес возводимой в Островце станции непонятны. Тем более, что и сама западная соседка недавно объявила о строительстве Висагинской АЭС вблизи белорусской границы.

Такая позиция, пояснил Сергей Кириенко, ничто иное, как чисто коммерческие интересы. Ведь если у Беларуси появится своя станция, Литве будет уже не просто бороться за место на энергетическом рынке.

Сергей Кириенко, генеральный директор госкорпорации «Росатом»:

Есть три точки, где собираются строить. Это Балтийская в Калининграде, Белорусская и Литовская взамен выводимой Игнолимы. Есть риски, будут ли востребованы все три станции. Если выяснится, что в этом регионе третий лишний, то я понимаю опасения литовских коллег. Потому что балтийская станция строится, белорусская станция начала набирать быстрый темп. К сожалению, станция вместо Игналины очень медленно двигается.

Конечно, там могут быть люди, которые попытаются притормозить строительство белорусской станции, чтобы станция в Литве строилась быстрее. Конкуренция всегда – хорошо, но конкурировать надо честно.

Подобного мнения придерживаются и сами литовцы. Анатолий Иванов, журналист литовского еженедельника, уверен: критика его страны в адрес белорусской АЭС обусловлена исключительно политическими и экономическими мотивами.

Анатолий Иванов, заместитель главного редактора еженедельника «Литовский курьер» (Литва):

Даже у нас масса здравых политиков, экономистов, за исключением тех, кто кормится из политической кормушки, утверждают, что это проект глубоко политический.

1 киловатт от Висагинской будет стоить 20 евроцентов. Это много, потому что конкурировать на рынке электроэнергии в регионе эта станция не сможет, если будет построена Островетская. Значит надо сделать все, чтобы не было Калининградской и в Островце.

Тем не менее, первый реактор Островетской станции заработает уже в 2017 году. Второй запустят в 2018. Сейчас проект проходит окончательную экспертизу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Развитие атомной энергетики после аварии на Фукусиме – главный мировой вопрос. Правительства многих стран подсчитали, что отказываться от АЭС, несмотря на атомную фобию, угольное, газовое, солнечное или ветряное лобби, экономически нецелесообразно. Более дешевого вида топлива пока нет. И эксперты, различаясь в акцентах, но, совпадая во мнении, констатируют: на ближайшую перспективу этот способ получения энергии – важнейшая часть мирового энергетического баланса.