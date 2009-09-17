«Аэрофлот» уволит 2 тыс. сотрудников

«Аэрофлот» сократит в течение полугода до 2 тыс. сотрудников, а если объем пассажирских перевозок продолжит сокращаться, то компания может уволить еще 4 тыс. человек.

Мировой финансовый кризис еще далек от своего завершения, и все еще сохраняется тенденция к экономическому спаду. «Когда видишь свет в конце тоннеля, надо быть уверенным, что это не свет встречного поезда», - заметил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев, говоря о признаках восстановления экономики.

Виталий Савельев видит свою приоритетную задачу в снижении издержек «Аэрофлота», утверждая, что кризис - хороший повод для сокращения разросшегося до 15,5 тыс. человек штата. По его словам, «Аэрофлот» уже отказался ранее от услуг 500 человек. За счет снижения издержек компания смогла сэкономить в этом году $859 млн. В то же время представители «Аэрофлота» говорили, что считают избыточным около 30% персонала, сообщает БЕЛТА.