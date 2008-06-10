Администрация парка высоких технологий заключает международные контракты в сфере IT-технологий

Новые интересные проекты, достойные условия труда и жилье привлекают новых резидентов белорусской силиконовой долины. Сегодня в отечественном технопарке их 46.

Сергей и Родион – из числа той молодежи, что называют "золотой". В свои 28 у них совместный перспективный бизнес. За 4 года работы прочно зарекомендовали себя на рынке IT-технологий. Под их началом порядка 80 человек, которые разрабатывают программное обеспечение для туристических организаций. В Восточной Европе компанию называют ведущей. Но чтобы и дальше успешно вести дела, бизнесмены-программисты стали резидентами Парка высоких технологий.

IT- индустрии в Беларуси исполняется 2 года. Именно столько работает в стране Парк высоких технологий. Сегодня здесь 46 резидентов, реализуется 4 бизнес-проекта в сфере новых и высоких технологий. Белорусский аналог силиконовой долины знают в СНГ, в Восточной и Центральной Европе. В этом году появятся и новые партнеры. С Индией разрабатывается проект по совместному созданию программного обеспечения.

Силиконовая долина через несколько лет будет застроена. И не только административными зданиями. В конце этого года здесь начнется строительство жилья для сотрудников IT-компаний. В следующем году число резидентов парка станет в разы больше. Привлекут их не только выгодными условиями, но и фантастическими идеями. Белорусские программисты планируют сотрудничество с американской индустрией в области создания компьютерных спецэффектов.