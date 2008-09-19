Администрация Джорджа Буша готовит новый пакет экстренных мер, для преодоления финансово-экономического кризиса в США

Центральным пунктом, как ожидается, станет создание федеральной финансовой структуры, которая выкупит долговые обязательства у коммерческих банков. Речь идет о крупнейшем вмешательстве государства в финансовую систему США со времен Великой депрессии. Между тем, вопросы урегулирования экономического кризиса, выходят едва ли не на первое место в предвыборной кампании в США. Кандидаты в президенты активно используют ситуацию в стране для повышения собственных рейтингов.



В свою очередь показатели ведущих игроков американских фондовых рынков уже заметно прибавили в цене. Стимулом тому послужило заявление Федерального резервного Банка США: накануне он объявил о вливании в американскую финансовую систему 180 миллиардов долларов. Тем временем кризис мирового фондового рынка заставил трейдеров обратить взор на нефть и золото. Баррель нефти стоит – более 97 долларов. Золото впервые за шесть с половиной недель превысило 900 долларов за унцию.