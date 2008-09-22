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Администрация Буша направила в Конгресс проект по реанимации экономики США

22 сентября 2008 10:42
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Подобный кризис не случался со времен Великой депрессии. План наделяет особыми полномочиями Минфин США. Он получит право на выкуп в течение двух лет проблемных активов финансовых компаний. На эти цели предусмотрено до 700 миллиардов долларов. Под проблемными понимаются, к примеру, облигации банков, обеспеченные ипотечными кредитами. Из-за несостоятельности заемщиков подобные бумаги превратились в ненадежные долговые обязательства и потянули компании на дно. Проект может быть одобрен уже к концу этой недели.
# Экономика

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