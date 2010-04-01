А. Лукашенко: Жизнь - это строительство. Если нет стройки - нет жизни

Строить по европейским стандартам, больше предлагать услуг за рубеж и делать ставку на качество. Болевые точки белорусской строительной отрасли стали центром внимания на совещании у главы государства. Разговор получился достаточно жёстким, итог которого — работу над ошибками завершить уже к лету.

В Беларуси строится много. За короткие сроки, как грибы, вырастают целые жилые микрорайоны. Всё больше появляется в стране и объектов, которые привлекают туристов. Но сегодня на совещании речь шла, в основном, о болевых точках отрасли, которых тоже немало. Как выполняются десятки поручений Президента?

От того, как динамично развивается стройотрасль, зависит облик городов и сёл, и более того — рост производственного потенциала. Внимания строительному комплексу только в последние годы уделено много. Как в бюджетной, так и денежно-кредитной политике принят ряд мер даже исключительных. Они дали возможность сделать акценты, в частности, на модернизацию. И определённый эффект есть: доля строительства в ВВП — выросла. Но отдачи хотелось большей. Как заметил Президент — «соразмерной вложенным средствам».

Александр Лукашенко:

В ближайшие годы необходимо увеличить экспорт строительных услуг в разы. И когда мы говорим о бюджетных и других средствах, которые мы сконцентрировали в строительные организации, — это мизер по сравнению с ценами в строительной отрасли в последнее время. Это был главный источник поступления финансовых ресурсов, средств в строительные организации. Чудовищная расхлябанность — от проектов зданий, сооружений и объектов до строительства — не позволила иметь нормальный эффект в строительной отрасли.

Уже в начале совещания Александр Лукашенко задал ещё один логичный вопрос: почему лакомые строительные куски на нашей территории достаются иностранцам, а не белорусским строителям. Мы строим за рубежом и чаще за меньшие деньги, которые могли бы заработать в Беларуси. Ответ — за всем стоит бюрократия и нерасторопность чиновников. К тому же часто выгодные заказы достаются фирмам-одноднёвкам без опыта, средств и мощностей.

Александр Лукашенко:

Почему мы человеку, который не имеет ни лопаты, ни вил и у себя на квартире открыл фирму, даём подряд, а не выполняем его сами? Он идёт в банк, берёт кредит под приличный кредит, подкармливая банки, идёт в строительную организацию, договариваются. Он, опять же, сидя на квартире с тремя работниками, берёт проект, строит дом и продаёт за 2500 долларов за квадратный метр, кладёт в карман и уходит.

Леонид Анфимов, заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

То, что находит сегодня финансовая разведка и финансовая милиция, относящееся к лжепредпринимательским структурам — 80% замкнуто на строительный комплекс.

Прямо в зале Александр Лукашенко привёл также пример, когда потенциальный инвестор вынужден годами обивать пороги различных чиновников. Позиция Президента — есть выгодный проект, инвестор готов вложить свои деньги — этому должен быть зелёный свет.

Александр Лукашенко:

Я прихожу на работу, смотрю — у меня уже лежит проект, существующая в Минске площадка. Они знают мою тактику работы. Сняли — в центре города полный бардак. Так? Вот они предлагают: «Господин Президент, мы Вам это сделаем к 2014 году». Что они пишут: «Одобрение эскизного проекта рассматривалось продолжительное время. Получение разрешения на генпроектирование и актов на землю затягивается. Просим, товарищ Президент, примите нас, мы Вам презентуем этот объект и, если вы вмешаетесь, начнём строить».

Тем временем, отечественный строительный комплекс постепенно переходит на европейские стандарты. В Беларуси уже утверждено более полусотни новых технических кодексов: архитекторы взяли всё лучшее из мирового опыта. Внедряются они постепенно. В Европе, некоторым странам, понадобилось, к примеру, и 10, и 15 лет. Ведь, чтобы строить по-новому, нужно переучивать не только строителей, но и производителей. Наша страна пытается сделать это в максимально сжатые сроки.

Александр Лукашенко:

Валом пошли предприниматели, особенно от частного сектора, и начали жаловаться: до каких пор мы будем строить по меркам даже не XX века, а XIX века? До каких пор мы будем лишние деньги бухать в это строительство? То же самое говорили и руководители при строительстве «Минск-Арены», на что я обращал внимание и давал прямые поручения, чтобы делать так, как жизнь требует. Опять нужны поручения Президента для того, чтобы собраться-обсудить и ввести то передовое, что мир принял уже давно.

Вопрос качества и скорости строительства прозвучал сегодня остро. По мнению Президента, все проволочки придуманы для вытягивания денег. Это, в частности, касается затягивания проектных работ, которые не только увеличивают сроки возведения объектов, но и их цену. Госстандарт предлагает ввести экономическую ответственность за брак в работе, тогда ситуация изменится в корне.

Валерий Корешков, председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь:

В контрактах должно присутствовать разделы ответственности за качество продукции и экономической ответственности за невыполнение требований. Сегодня это международная практика, и она подкрепляется введением у нас европейских норм.

Мнение Председателя Правления Нацбанка — схожее. По браку надо ударить рублём.

Пётр Прокопович, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Не фиксировать то, что плохо сделано, а приходить и говорить: «Не оплачивать». Если платили — вернуть деньги. Тогда через год все научатся нормально работать.

С тем, что за качество спрос должен быть жёстким согласился и Зенон Ломать. Проверки Комитетом Госконтроля выявили и нерациональный расход средств, и даже приписки. Но больше всего проблем, с «недоделами». Чтобы искусственно сократить сроки, подрядчики, бывает, сдают дома не пригодные для жизни.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Заработная плата у строителей выросла, а что касается качества выполняемых работ, оно требует значительных улучшений.

Александр Лукашенко:

Давайте поступим по-советски по качеству. У меня есть уполномоченный Президента по области. У меня есть помощник в области и есть губернатор. Втроём садитесь в городе, в области. Дом сдан, человек пришёл — качества нет: обои полетели, сырость, течёт и так далее. Всё это в области под вашу — троих — ответственность должно быть устранено. Срок — первая половина этого года. И не дай Бог проверяющие по моему поручению найдут хоть один недостаток — пеняйте сами на себя. Ответственный — премьер-министр, организуйте эту работу. Это безобразие, людей это убивает напрочь: он заплатил эти деньги, радуется этому дому, вроде вымыто, вычищено, зашёл — потекло, потрескалось, развалилось. Разве это нормально? Жизнь — это строительство. Если нет стройки — нет жизни. Вы же посмотрите: каждый человек что-то строит. Наплевательского отношения к людям я не потерплю.

Подводя итог, Александр Лукашенко ещё раз подчеркнул, что времени для наведения порядка уже фактически не осталось. Чёткие задачи получили все руководители.

Александр Лукашенко:

Наведите порядок здесь и не ждите, пока придёт кто-то из МВД, КГБ или ведомства Ломатя. Предупреждаю: страна должна быть вылизана через месяц! Вылизана! Вдоль дорог — посадочные полосы, и так далее, и тому подобное. Мне проблемы не составляет сесть за руль и проехать тихонько там, где вы меня не ждёте. Я вас категорически предупреждаю: у нас всё для этого есть! Это наш имидж!

Что касается перехода на европейские нормы, срок — до 1 августа. И, как заметил Александр Лукашенко, всё получится, если будет дисциплина. Для этого нужно ещё раз пересмотреть схему управления отраслью.