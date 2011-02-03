А. Лукашенко жестко раскритиковал работу российского инвестора — компанию «Юнимилк-Данон»

Президент Александр Лукашенко провел совещание по вопросу развития молочной отрасли. Основу молокоперерабатывающей отрасли составляют сегодня 45 предприятий. Государство самостоятельно вкладывает инвестиции в модернизацию производства. И в качестве эксперимента почти два года назад начало сотрудничество с российской компанией «Юнимилк».

Сегодня Президент жестко раскритиковал работу инвестора. И заявил, что Беларусь может прекратить сотрудничество с компанией в случае невыполнения взятых ею обязательств.

Так, созданный в Могилевской области завод стал заниматься только розливом и экспортом молока, в то время как стояла задача — увеличить глубину переработки, выпускать продукт с высокой добавленной стоимостью и развивать сырьевые зоны. Комитету Госконтроля и Администрации Президента поручено разобраться в ситуации в кратчайшие сроки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Меня беспокоит, что сотрудничество ограничивается лишь переработкой и экспортом питьевого молока, то есть вывозом фактически сырья. Это что — не так!? Это наши национальные интересы, поэтому хочу услышать ответ на вопрос — как выполняются договоренности, обязательства нашим партнером? Почему допущены сбои и что необходимо сделать, чтобы сотрудничество с инвестором приносило больше пользы обеим сторонам?

Я просто хочу опять же публично сказать представителям «Юнимилк-Данон». Я вас предупреждал, что с вас никто не возьмет ни копейки. Никто с вас не потребует никаких взяток. Вы работаете честно. Я определил вам направления работы. Я приезжал на предприятия совместные в Школе и в Пружанах. Я всё определил. Вы решили, что Президент пусть говорит, а мы по-своему сделаем. Вы заблуждаетесь.

И второе, что хочу сказать. Если вы в первом квартале не выполните мои поручения, вы на рынке Беларуси работать больше не будете.

А. Лукашенко: К 2015 году надо выйти на уровень производства 10 млн тонн молока и удвоить экспорт молочных продуктов