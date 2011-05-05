А. Лукашенко: Зарубежные клубы не сидят на госбюджете, а добывают средства

Александр Лукашенко потребовал разобраться с эффективностью системы господдержки физической культуры и спорта. Выделяемые государством средства порой ложатся в карманы отдельных руководителей клубов в виде необоснованно огромных зарплат и премий, а спортивных результатов нет.

Транжирятся бюджетные средства и за счет раздувания бюрократического аппарата в организациях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Государство оказывает колоссальную помощь спорту. Активно строятся современные объекты, улучшается материально-техническая база, поддерживаются клубы и команды предприятий. Однако, как отметил Александр Лукашенко, жить надо по средствам. Ранее глава государства принимал решения по поддержке игровых и ряда других видов спорта. Проекты документов были направлены и в этом году. Однако, Президент их не подписал, и решил детально разобраться с этим вопросом.

Александр Лукашенко:

Год назад на совещании по вопросам развития хоккея я предупреждал о недопустимости неэффективного использования средств и требовал навести порядок. Однако, похоже, уроки из этого разговора извлечены не были. Просматривая представленные мне на подпись проекты документов, легко убедиться, что все сводится к одному принципу: давай деньги. Мол, в зарубежных клубах миллионы долларов на счетах и огромные доходы у спортсменов и функционеров, а чем мы хуже? Я не хочу вдаваться в полемику, но отмечу: зарубежные клубы не сидят на госбюджете, а добывают средства своей результативной деятельностью. Если нет результата, то они банкротятся и прогорают, как любое коммерческое предприятие. И учиться у них надо не тому, как проедать, а как добывать финансы.

Думаю, пришла пора и нам менять систему государственной поддержки спорта. Причем, в там направлении, чтобы она стимулировала инициативу, предприимчивость, а не иждивенчество. Жировать за казенный счет недопустимо. Вкладываемые средства должны давать адекватную отдачу.