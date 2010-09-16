А. Лукашенко: За пятилетку, идя к средней зарплате по стране в $500, мы увеличивали пенсию и пособия

В последние дни в отдельных СМИ появилось немало спекуляций на тему повышения зарплат бюджетникам. Кое-кто видит в этом другие планы, нежели повышение благосостояния населения.

Но стоит отметить, что за последние пять лет к зарплатам государство обращается не в первый, а уже в 19-й раз.

Александр Лукашенко:

По нашему плану мы должны повысить и заработные платы и пособия, и пенсий перерасчет произвести. При этом хочу задеть одну тему, которая муссируется особенно нашими… Хотел сказать «оппозиционерами». Никакие они, друзья мои, не оппозиционеры. Это враги народа. Где только можно хуже сделать для государства — они там. Вчера Америка-Европа на нас давила — они там, сегодня Россия на нас давит — они там. И одни и те же лица, заметьте.

Они говорят, мол, сейчас президентская кампания, государство и Лукашенко будут увеличивать зарплату и пенсии. Но ведь за пятилетку, идя к намеченной цели к средней зарплате по стране в $500, мы увеличивали пенсию и пособия. Мы это делали постепенно и планомерно. Мы думали, что превзойдем уровень средней зарплаты в $500, но нас этот кризис так опустил, что мы все выскребаем. Но обещание свое мы должны выполнить. Не потому что там экономика держит или не держит — мы пообещали.

Но при этом и людям я хочу сказать: мы ведь исходили из статистического показателя. Вот у нас здесь есть председатель статистического комитета, он может объяснить, что такое средняя заработная плата. Это же не значит, как сейчас, утрируя и переворачивая, говорят: «Вот, пообещали 500 долларов, а у Петрова — 200 или 250». Мы же говорили о средней. На МТЗ сегодня средняя заработная плата 575 долларов, говорит директор. Это значит, что у него кто-то 250 долларов получает, а кто-то и 1000 — суперспециалист или литейщик какой-то, работая в этой грязи постоянно. Так же?

Контрактная система найма: напомним, Беларусь постепенно переходит на заключение бессрочных трудовых договоров. Негативную практику принятия на работу на минимальных срок — удалось переломить .

Александр Лукашенко:

Здесь много было целей, и я вам откровенно об этом говорил и еще раз повторю, поскольку эта тема не умерла. Она не так звучит, другое звучание у не, и вы видите, что мы корректируем, если есть разумные предложения. Последний раз мы корректировали по бессрочным договорам: если 5 лет отработал нормально, замечаний нет, то имеешь право на бессрочный договор. Почему нет? Нормальный человек, в коллективе их видят, и почему руководителю его не заключать. И надо подталкивать руководителей к таким договорам.

Меньше стало разговоров по контрактам, но они есть. Так вот самым главным для меня было, когда мы принимали это решение, — споры и условия работы, которые должен создать наниматель, должны быть опущены на уровень этого договора по найму. Там вы должна садиться друг перед другом и договариваться, как это должно быть. Не сверху, не профсоюзы — там. Если надо вмешаться, у нас в законодательстве предусмотрено — любой может вмешаться, от Президента до председателя профсоюзной организации.

Но и это еще не все. Вы это уже заметили, родные мои. Я раньше заметил, вы сейчас. Без этого ни дисциплины на предприятии, ни нормальной дифференцированной зарплаты не будет. Мы хотели этим самым приучить рабочих и профсоюзных работников, как работать с рабочими, договариваться, идти и предлагать себя, продавать свои руки. За какие деньги — договаривайтесь.