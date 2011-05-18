А. Лукашенко: За последние 10 лет товарооборот между Беларусью и Арменией мы увеличили в 16 раз

С премьер-министром Армении Тиграном Саркисяном встретился Президент Александр Лукашенко. Вопросы развития отношений стали главными во время общения.

Отметим, в последние годы экономическое взаимодействие Беларуси и Армении динамично развивается. Между странами подписано около 60 соглашений. За 10 лет внешнеторговый оборот возрос более чем в 16 раз и превысил 47 миллионов долларов. Экспорт увеличился в 35 раз. Беларусь остается важным торговым партнером Армении, занимая по объему импорта третье место среди стран СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я убежден, что нынешний Ваш визит придаст серьезный импульс в развитии отношений между нашими государствами.

Надо сказать, что за последние 10 лет мы, наверное, в 16 раз увеличили товарооборот между двумя государствами. Его практически не было. Я помню те времена, когда мы думали не об увеличениях, а хотя бы установлении каких-то отношений, чтобы продавать и покупать продукцию друг у друга.

Потом решили, что надо создавать нормальные условия в Армении и Беларуси. А предприниматели и бизнесмены найдут эти пути. Так и произошло. И это увеличение сложилось, в основном, в последние годы.