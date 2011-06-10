А. Лукашенко: Я вообще ни с кем не вел переговоры по продаже «Беларуськалия»

У главы государства идет совещание по вопросам развития этого предприятия. Беларусь намерена его укреплять, модернизировать и углублять переработку хлоросодержащего сырья. Стоимость «Беларуськалия», подчеркнул президент, 30 миллиардов долларов.

И с 1 июля эта сумма будет также индексироваться с учетом инфляции доллара. Переговоров о продаже акций — не проводилось. Хотя на рынке есть желающие получить этот стабильный источник валюты, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

И поскольку идёт инфляция, с 1 июля мы будем 30 миллиардов индексировать. То есть, с 1 июля цена «Беларуськалия» будет уже не 30 миллиардов, а 30 миллиардов и 10 миллионов. То есть все время цена будет индексироваться. Если у вас такрой суммы нет, вообще не приходите и не ведите переговоры. Никто никому за бесценок и бесплатно ни одно предприятие — не только «Беларуськалий» — не отдаст.

Уже пустили слухи, что это предприятие уже продано. Я вообще ни с кем не вел переговоры по продаже «Беларуськалия».

За 30 миллиардов мы можем еще построить как минимум три предприятия, как «Беларуськалий», по новейшим технологиям, и еще деньги останутся для народа. Сырьевой базы предостаточно. Нужно, конечно, действовать аккуратно, чтобы рынок не сломать, а то мы можем этого калия из-под земли достать столько, что цены упадут наполовину. Какой смысл тогда производить калийные удобрения?