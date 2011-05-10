А. Лукашенко: Я очень серьезно думаю о том, чтобы модернизировать Совет по предпринимательству

Такое заявление Александр Лукашенко сделал в Минской области. Он посетил два предприятия по выпуску строительных материалов с иностранным капиталом.

Глава государства считает, что в любом производстве должно по максимуму использоваться местное сырье. А вот главное требование к чиновникам – энергичнее привлекать предпринимателей к созданию новых предприятий.

Рабочая поездка главы государства по Минской области началась с завода строительных смесей. Его организовала компания с немецким капиталом в Заславле еще в 2004 году. Своя штукатурка, грунтовка, клей для плитки и стяжка появилась у белорусов взамен импортной.

Сергей Новицкий, генеральный директор СООО «Хенкель Баутехник»:

Основные компоненты – белорусские составляющие: песок, цемент, доломит, мел. Здесь потребитель белорусский. 10% отправляем на экспорт.

Как раз под такие производства и нужно привлекать инвестиции. Они, что называется, три в одном: высокотехнологичные, выпускают замену импортному товару и часть отдают на экспорт. Таково было требование Президента. Плюс к этому, подчеркнул Лукашенко, по максимуму нужно использовать местное сырье. Здесь так и делают. Что позволило снизить стоимость продукции на 20%. Правда, импортные составляющие недешевы.



Главе государства рассказывают, как налажена цепочка производства. По вертикали в три этажа: на верхушку поступает сырье, ниже его смешивают и фасуют в пакеты. Специальная лаборатория контролирует качество. Не зря материалы именно этого завода использовали при строительстве, например, «Минск-Арены».

Татьяна Савко, инженер-химик испытательной лаборатории:

Если некачественный материал и недостаточно каких-то компонентов, то постройка простоит год-два.

Обычно производство строительных смесей – дело затратное. Но здесь бизнесмены строго просчитали: со своей котельной выйдет дешевле. И теперь вместо 20% себестоимости товара на ресурсы тратят только 2%, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



За последние пять лет объем производства вырос в 30 раз. Растет и прибыль. Говорят, климат для бизнеса в стране вполне благоприятный. Поддержка чувствуется.

Проблема кадров стоит ребром, рассказывает директор завода. Трудится здесь 140 человек. Раньше текучка была еще больше, чем сейчас. Под себя готовы натаскивать специалистов в учебном центре. В людях грамотных и дисциплинированных заинтересованы, поэтому и зарплату на производстве платят в 2,5 миллиона рублей.

Александр Лукашенко:

Пришел, будь добр – отработай, а потом требуй зарплату.

Хозяйственнику нужна власть. Ему надо, чтобы он управлял процессом. Так, как это делается во всем мире. А нам надо решить одно: мы человека не заставляем. Но если пришел, подписал контракт, то надо работать.

Технология – это полная диктатура. Мы все винтики этой технологии.

Президент прошелся по цехам завода и спрашивал директора о проблемах. Александр Лукашенко всегда за откровенный разговор с бизнесом. Говорили об отдельно взятом производстве, а вышли на тему предпринимательства в стране.

Александр Лукашенко:

Я очень серьезно думаю о том, чтобы нам как-то модернизировать Совет по предпринимательству. Единственный Совет при президенте, 15 лет назад созданный, — только по предпринимательству. Работает он, к сожалению, из рук вон плохо, и не потому, что чиновники плохие, а потому, что вы оказались не теми, кто я думал. Я думал: создам Совет, и там всё будет вариться, и мне напрямую будут поступать предложения или же какие-то серьезные нарекания на законодательство. Но такого нет! Я пару раз собирался с ними. Так они встают и начинают мне про свои проекты рассказывать — лоббируют. Я говорю: «Ребята, вы лоббировать должны всю систему». Поэтому нам в ближайшее время, уже в этом году, надо подумать о том, чтобы эта кухня завертелась. Правда, сегодня уже и предприниматели другие. Они уже позубастей. И в этот Совет надо ребят таких, которые состоялись и которые не будут только себя видеть. Состоявшийся богатый предприниматель уже будет стараться кого-то поддержать. Вот таких надо людей, чтобы была обратная связь для президента с этим сообществом.

На этом разговор с бизнесменами в Минском регионе не закончился.

Предприятие «Косвик» с канадским капиталом появилось в Заславле еще в середине 90-ых. Оно производит элитные виды паркета из дуба и ясеня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». То есть, мало того, что для страны это реальное замещение импорта, так еще производство на собственном белорусском сырье. Плюс – в итоге около 70% производимого здесь паркета уходит на экспорт.

Половина экспорта уходит в Канаду и США, остальное – в Европу. То есть, валюту для себя, а значит и для страны, «Косвик» зарабатывает стабильно.

14 стран мира (это география экспорта) и 14,5 млн долларов выручки. Президент снова подчеркивает: именно таких инвесторов нам и нужно искать. Когда сырье наше, продукт в итоге дорогой (у заславского паркета добавочная стоимость – 60%), но все равно «с руками» уходит за рубеж.

Сегодня «Косвик» работает по контрактам не с одним лесхозом, причем весь круглый лес, необходимый для производства паркета, заготавливается в результате санитарных рубок. Все-таки лес – одно из главных богатств страны, и вырубать его просто так бесконечно нельзя.

На белорусско-канадском предприятии это прекрасно понимают. Но и развиваться нужно. В течение года мощности на заводе планируют увеличить в два раза. Понадобится и больше сырья. Но у директора частного производства пока есть вопросы.

Владимир Яновский, руководитель ИП «Косвик»:

Наверное, некоторые из лесхозов по старинке к нам относятся как к частному предприятию, и считают, что частное предприятие должно быть в конце списка. Поэтому, наверное, некоторое пренебрежение было или, скорее, еще остается. Поэтому на сегодняшний день мы не можем обеспечить себя договорами на весь год. Мы вынуждены, в том числе, обращаться на биржу и к частным заготовителям для того, чтобы добирать свои объемы.

Услышав о ситуации, Президент констатирует: все из-за нашей нерасторопности. В данном случае, лесхозов. Все-таки, на «Косвике» работают 325 человек, а сам Заславль – один из городов-спутников Минска, которые нужно развивать. Один из, но не единственный. Именно поэтому Президент предлагает руководству предприятия подумать о таком же еще одном. Только в другом городе.

Государство поможет – обещает Александр Лукашенко. Да и сам директор тут же поддерживает: инвестпроект, который реализуют сейчас на «Косвике», состоялся во многом благодаря Декрету № 10 Президента. Это и отсутствие налога на прибыль, и льготы при ввозе оборудования. То есть, уверенность в завтрашнем дне у инвестора есть. А это уже много.

Александр Лукашенко:

Вы нам поможете такое предприятие создать. Вы вдвоем объединитесь и на рынке будете выступать более мощно. Задача поставлена перед страной, чтобы мы нашу экономику, отойдя от советской экономики, диверсифицировали и приспособили к сырью нашему.

У нас же сырье не вырабатывается всё. Тем более это береза, дуб. Да, он в обрез у нас, но он есть.

Даже Россия, казалось, гигантская страна. Но там же хмызняки остались, там нет такого дерева. У нас еще есть, и нам надо на местном сырье больше работать. Цех нельзя поставить и оборудование туда впихнуть? Запросто. Просто мы этим не занимаемся. Не хотите сами – отдайте частнику.

После этого Александр Лукашенко дает поручение губернатору Минской области. Местная власть должна еще активнее привлекать предпринимателей к инвестированию в новые производства. Частный бизнес в областях должен развиваться, чтобы его доля в ВВП была куда выше нынешних 20%.

Впрочем, как раз Бориса Батуру за эту самую активность Президент похвалил, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». С выполнением показателя по инвестициям в основной капитал Минская область справляется.

Лукашенко: Задача поставлена, чтобы мы, отойдя от советской экономики, диверсифицировали и приспособили ее к нашему сырью