А. Лукашенко: Я не раз предлагал сделать, как на Западе — дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Третье слагаемое, определяющее качество жизни, — образование. Нам надо менять структуру подготовки специалистов, ориентируясь на запросы и нужды нашей экономики. И больше, чем 2-3 года, у нас на это времени нет. Готовить в первую очередь программистов, инженерно-технических и других востребованных на рынке труда работников.

В отличие от других постсоветских стран нам удалось не только сохранить среднее профессиональное образование, но и поднять его на качественно новый уровень. Таково веление времени. Современный рабочий — не просто рабочий, это, по сути дела, инженер.

Посмотрите на наших соседей. Там многие производства остановились из-за того, что некому работать. Мы этого не допустили. Кто бы мог подумать, что в ПТУ, некогда советские, ныне белорусские, из-за границы мы будем принимать детишек для обучения рабочим специальностям.

Я уже как-то говорил публично об одном заседании СНГ, когда бывший президент Курманбек Салиевич Бакиев попросил у России: помогите нам подготовить рабочих, у нас их не хватает. Это было несколько лет назад, когда он только пришел к власти. И Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев тогда сказал: «Вы знаете, у нас проблема с профтехобразованием, мы практически его развалили. Ну вот если Александр Григорьевич только поможет». И мне было приятно. Когда мы стали обсуждать эту тему глубже, оказалось: кроме Беларуси, этих профтехучилищ уже ни у кого нет. И сегодня мы вынуждены принимать из постсоветских республик людей для обучения рабочим специальностям.

Реформирование в целом завершено. Без экспериментов и ломок мы будем совершенствовать созданное. Уделим больше внимания дальнейшему укреплению материальной поддержки учащихся и студентов, решению вопросов обеспеченности общежитиями и улучшения условий проживания в них, снятию иных насущных проблем учащейся молодежи.

Важнейшей составляющей, характеризующей уровень и качество жизни, являются доходы населения. Все усилия государства были и будут направлены на неуклонный рост благосостояния наших граждан. И в этом пусть не все сделано, но сделано немало.

Но здесь хочу кое-что кое-кому напомнить, если кто-то забыл. Вспомните, когда во время кризиса в богатых европейских и других продвинутых странах людей тысячами выбрасывали на улицу, тогда я категорически запретил руководителям предприятий делать это у нас.

Помните, когда надо мной нынешние оппоненты, которые кричат о рабочих местах, критикуя меня, смеялись: «Ну как можно в экономику так вмешиваться? Если есть лишняя рабочая сила, продукция на складах, разве можно держать лишних людей?» Я уже тогда вам говорил: кризис рано или поздно закончится. Спрос, в том числе на нашу продукцию, будет расти. Что и происходит сейчас. Но если мы уволим работников, развалим трудовые коллективы, то кто потом будет производить эту продукцию? Более того, мы потеряем квалифицированную рабочую силу. Ну а главное — куда же пойдут эти люди, наши люди?

Я к чему? Кое-кто забыл, что если в условиях кризиса спрос на товары падает, а при необходимой численности в 500 человек на производстве мы держим 1000 докризисных, то и зарплата будет в два раза меньше, а может, и больше, чем в два раза, поскольку вы помните, как были затоварены склады.

У нас было два варианта: или миллионы людей на улицу, или более-менее приличная зарплата для этих миллионов. Из двух зол, я думаю, мы выбрали меньшее. Тогда все приняли это на ура, потому что миллионы людей стояли перед фактом потерять работу.

Теперь все те же люди говорят: «Малая зарплата». Однако и в этих условиях мы, как и договаривались, к концу 2010 года выходим на среднюю заплату 500 долларов США в целом по стране. Конечно, средняя — не значит у всех. Однако реальные доходы на душу населения по сравнению с 2005 годом выросли почти в 2 раза, значительно выросли доходы наименее обеспеченных граждан. Фактически, за пять лет по минимальному уровню оплаты труда мы поднялись до максимальных задач прошлой пятилетки.

К 2015 году мы должны приблизить размеры заработной платы к 1.000 долларов в эквиваленте. Это самые высокие в нашей истории темпы роста зарплаты и доходов населения. Конечно, зарплата 500 долларов или даже 1.000 долларов меньше европейского уровня, как у нас принято говорить. Но это если считать только ее номинальное значение. Однако нельзя не учитывать, что государство добровольно взяло на себя значительную часть расходов, связанных с социальным обеспечением граждан.

Теперь послушайте эти цифры. Не наши. Это цифры Всемирного банка, Международного валютного фонда и других международных организаций: население оплачивает сегодня менее 30% реальной стоимости жилищно-коммунальных услуг, 40% стоимости проезда в общественном транспорте, лишь 10% затрат на содержание каждого ребенка в детском саду и только 0,5% расходов на обучение одного учащегося в школе. Остальное возмещает государство. Добавьте сюда огромные средства, которые затрачивает государство на медицинское обслуживание, на образование в вузах, на питание в школах, не говоря уже о дотациях селу на производство продуктов питания. И если суммировать все это, то уровень наших доходов будет вполне сопоставим с европейским.

Кстати, я уже не раз предлагал сделать все, как на Западе: дать зарплату в 2-2,5 тысячи долларов, но и платить за все самим по европейским меркам — за квартиру, за образование, за медицину и так далее. Но вы же этого не хотите!

Сегодня нам надо побеспокоиться не только о средней зарплате, но и установить достойный уровень минимальной заработной платы, ниже которой не должен получать ни один работающий. Она будет составлять не менее трети от средней зарплаты.

Государство выполнило свое обещание, обеспечив рост пенсий в среднем в полтора раза. Удельный вес тех, кто получает пенсию ниже бюджета прожиточного минимума пенсионера, за пятилетку сократился более чем в четыре раза и сейчас составляет менее трех процентов. Следующие 5 лет мы полностью выправим ситуацию: минимальная пенсия будет жестко привязана к прожиточному минимуму пенсионера и расти такими же темпами, как заработная плата.

Я уже не раз говорил и сегодня хочу подчеркнуть — мы не намерены увеличивать пенсионный возраст, ломать сложившуюся систему. Конечно, будем ее совершенствовать, с тем, чтобы обеспечить постоянное улучшение материального положения пожилых людей.

Что касается разговора о переходе на альтернативные системы накопления пенсий, то за этим нередко кроются попытки ввести людей в заблуждение, обмануть их. Мы не будем этого делать. Еще свежи воспоминания о тех пенсионных фондах на заре 90-х, которые превратились в финансовые пирамиды и обогатили их создателей. К этой теме надо подходить очень осторожно, взвешенно, чтобы не допустить обмана наших граждан.

По существу, у нас уже сформировался средний класс общества. Сегодня тех, кто считает себя человеком со средним достатком, — около двух третей, в то время как пятилетку назад таких было наполовину меньше. И это после того, как заканчивается этот экономический кризис. Людей, достаточно зарабатывающих на себя и свои семьи, да еще к тому же создающих рабочие места, должно быть как можно больше. И чем скорее, тем лучше.

Есть и богатые люди. Но при этом очень важно, что у нас нет сильного социального расслоения. Государственная политика нацелена на то, чтобы состоятельных людей прибавлялось. Но при этом чтобы пропорционально подтягивались и остальные слои общества. Государство не может себя считать государством, если половина нищих и болтаются где-то на дне нашего общества, а 1-2% — олигархи или хорошо себя чувствуют на земле. Это не государство. И его рано или поздно ждет крах. Мы этого не должны допустить в нашей стране.

Государство продолжит оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Но только там, где человек сам справиться не может. Во всех остальных сферах задача государства — создать условия для того, чтобы люди могли самостоятельно и под свою ответственность решать свои проблемы.

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