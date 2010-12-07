А. Лукашенко: Я гарантирую кардинальные изменения в контрольной деятельности

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Вы знаете, я не готов еще конкретно вам сказать, что будет сделано в ближайшие год–два по контрольной деятельности, но гарантирую вам кардинальные здесь изменения.

Вы знаете, недавно принято было решение о том, чтобы упорядочить контрольную деятельность, не ходить туда-сюда несколько лет и так далее. Вы это все прочитали. Мне докладывают: «Проверок сократилось в разы». Но приходят ко мне отдельные люди и докладывают: «Да нет, Александр Григорьевич, да не сократилось проверок. Как были, так и есть». Я здесь же нажимаю кнопку: «Зенон Кузьмич, как это понимать?» — «Нет, мы не проверяем, мы осуществляем мониторинг».

Я больше ничего в этом плане говорить не буду. Я уже вам сказал: в ближайшие год-два мы всякие мониторинги и проверки приведем к общему знаменателю. Идти надо только туда, где ты уверен, что там для тебя есть работа. А чтобы быть уверенным, это не значит, что надо посадить 10 работников от прокуратуры, МВД, контролирующих органов, и они будут «лопатить» эту организацию целый месяц. Что там греха таить — их надо поить, кормить, ублажать и прочее. Вообще не работает организация — они месяц проверяют. Так было всегда у нас, я работал руководителем и знаю. Но быть не должно! И не будет! Я думаю, Зенон Кузьмич народный человек, абсолютно, вы в этом можете быть уверены, но надо принципиально посмотреть на свою систему. А решение мы примем в первой половине будущего года.

Мы завершим кардинальное упрощение налоговой системы, в результате чего по составу налогов и сборов, периодичности их уплаты она не будет отличаться от европейских. Уже со следующего года плательщики при осуществлении обычной деятельности станут уплачивать только 7 основных налогов. Вносить в течение года в бюджет 20 налоговых платежей вместо 104 и подавать 11 налоговых деклараций вместо 30. Как это существует в передовых странах нашей планеты.

И все же мы очень медленно идем по этому пути. Несмотря на мои неоднократные поручения, Правительство потратило почти всю пятилетку на работу по упрощению налоговой системы, хотя все это можно было сделать более оперативно. Ну что ж, за пятилетку не сделали, за будущий год вы это сделаете. Год-два — и жалоб на неоправданную налоговую нагрузку и забюрократизированное налоговое администрирование быть не должно. Это сфера ответственности Совета Министров.

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