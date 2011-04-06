А. Лукашенко: Вы каждый ответите головой за цену строительства

Александр Лукашенко требует максимальной минимизации затрат при строительстве животноводческих сооружений. Такую задачу глава государства поставил, посещая предприятие «Беловежский» в Каменецком районе. Рабочая поездка Президента Беларуси по Брестской области продолжилась.

Сельхозпредприятие «Беловежский» – одно из самых успешных в регионе. Чистая прибыль за восемь лет выросла в 46 раз. В семеро увеличилась выручка от реализации продукции. Без господдержки хозяйство дает рентабельность в 16%. И это очень серьезная цифра в масштабах страны.

Сельхозпредприятие «Беловежский» специализируется на производстве мяса, молока и зерна.

На одном из совещаний руководитель сельхозпредприятия высказал мнение о том, что реконструировать старые фермы в ситуации, когда средств и так немного, куда выгоднее, нежели строить новые. Александр Лукашенко тогда пообещал приехать в «Беловежский», чтобы лично убедиться в том, как это влияет на производительность и рентабельность.

И вот руководство хозяйства и области показало Президенту одну из 11 молочно-товарных ферм. Ей больше 30 лет, но ее реконструкция обошлась в 10 раз дешевле, чем стоила бы новая ферма, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Расход на одно скотоместо – всего два миллиона рублей.

Проект делал сам директор, а вот ремонтом занимались свои же рабочие. Но, в итоге, рентабельность от реализации молока за прошлый год – почти 24%. Небалочная комплектация, экономия на стройматериалах, навозное содержание – все это позволяет сделать ферму дешевле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы каждый ответите головой за цену строительства, коровника, откормочника или свиноводческого комплекса, птицефабрики, крс и так далее. Все должно быть самым-самым дешевым. Нельзя тратить деньги там, где можно обойтись без всяких трат.

Есть крепкие фермы, а мы все бросились в новое строительство. Почему их не реконструировать. Реконструкция, приведение в порядок существующих плохих ферм, доукомплектация – это важнейшее направление.

Должна быть максимальная минимизация затрат на строительство животноводческих помещений.

Президент еще раз сакцентировал внимание на том, о чем говорил все последние годы: господдержка хозяйствам будет сокращаться. Помогать будут тем, кто умеет работать рентабельно. Во-первых, долги нужно отдавать. И отдельным руководителям не стоит рассчитывать на то, что их могут куда-то списать. Это ставит хозяйства страны в неравные условия, ведь без господдержки рентабельность агропромышленного комплекса в Брестской области все еще с минусом.

Министр сельского хозяйства вместе с руководителем региона пообещали вскоре вывести эту цифру в плюс. И в этом смысле опыт хозяйства «Беловежский» Президент оценил позитивно. Ведь здесь занимаются и свининой, и говядиной, и сахарной свеклой, и рапсом. Есть здесь для собственных нужд и комбикормовый завод.

После осмотра фермы «Миньковичи» Александр Лукашенко неожиданно изменил заранее запланированный маршрут поездки и отправился на ферму «Рясно», которая принадлежит убыточному колхозу «Советская Белоруссия». Недавно его присоединили к успешному «Беловежскому» хозяйству.

Из трех ферм колхоза Президент осмотрел самую худшую. То, что Александр Лукашенко там увидел, ему, логично, не понравилось. От Президента руководитель региона Константин Сумар получил четкое указание.

Александр Лукашенко:

Это образец того, как не должно быть. Полная бесхозяйственность. Не дай Бог я через год такое увижу.

Это виноваты сами. Еще раз повторяю: ни на кого молиться нельзя. Работаешь – поддерживаем, все делаем. Не можешь – надо принимать решения.

Также Александр Лукашенко уделил внимание организации культурной жизни на селе. Президент посетил центр культуры и досуга деревни Каролин, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

И подробнее о рабочей поездке главы государства в Брестскую область в вечернем выпуске новостей в 19.30.