А. Лукашенко встретился с бизнесменами Великобритании и Ирландии и пригласил их к созданию новых производств

Многие из зарубежных гостей прибыли в Беларусь впервые, причем с конкретными предложениями. Они касаются сфер энергетики, легкой промышленности, использования полезных ископаемых, производства стройматериалов и издательского дела.

Глава государства подчеркнул, что иностранному бизнесу в Беларуси гарантированы стабильность и предсказуемость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Скажу откровенно: нам есть чему поучиться у Великобритании, Ирландии, бизнес-кругов этих государств. Но не только поучиться — нам есть, что предложить вам. Поэтому мы ничего не будем скрывать в ходе вашего визита, в том числе и объекты приватизации. Если у вас есть желание и стремление поучаствовать в этом процессе — пожалуйста! Но если вы хотите создать новое предприятие в Беларуси, которое будет работать в рамках Таможенного союза России, Казахстана и Беларуси, тут вам «зеленая улица».

Думаю, что для бизнеса, для вас в этой стране, в которую вы хотели бы придти со своим капиталом, открыть свое дело, главное — это стабильность и предсказуемость. Мы этим богатством обладаем и гарантируем любому инвестору, который придет в нашу страну, эту стабильность и предсказуемость.

Круг интересов английского и ирландского бизнеса в Беларуси растет. Так, предлагается расширить сотрудничество с Белорусским металлургическим заводом и активно экспортировать сталь на рынок Великобритании и других стран. Есть идеи построить экологически чистое производство сапропеля, а также реализовать проект по производству биогаза из отходов сахарной отрасли.

Инвесторы готовы финансировать и модернизацию предприятий строительной отрасли, принимая на себя социальные обязательства по сохранению рабочих мест. Как заметил Александр Лукашенко, всё это может стать предметом детальных переговоров.

Дэвид Фактор, управляющий директор и совладелец компании «Стемкор»:

Я полагаю, что все присутствующие здесь хотят развивать бизнес в Беларуси, и именно поэтому мы приехали сюда. Мы можем достичь больших результатов. На настоящий момент мы смогли найти в Беларуси честность и надежность. Сегодня мы и все присутствующие хотим найти способы, чтобы воплотить это в конкретный бизнес.

Ларс Энохсон, частный инвестор, партнер компании «Хайлайф» (Ирландия):

Я — частный инвестор. Мы уже нашли два проекта, которые нас интересуют. Мы с оптимизмом смотрим на возможность инвестировать в экономику Беларуси и видим большие перспективы.

Отметим, товарооборот между Беларусью, Великобританией и Ирландией за минувший год вырос более чем в два раза. Увеличился объем белорусского экспорта до 2,5 миллионов долларов. А британские инвесторы входят в тройку лидеров по прямым инвестициям в нашу экономику, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».