А. Лукашенко: Волнами экономического шторма прихватило и Беларусь, и очень сильно

Символично, что профсоюзные съезды проходят в преддверии пятилеток, когда широко обсуждаются основные направления социально-экономического развития страны. Подъему экономики нужен мощный импульс. За пять лет предстоит увеличить почти в 1,7 раза ВВП, более чем на треть — количество новых и обновленных рабочих мест.

Не допустить снижения жизненного уровня людей — пожалуй, одна из главных задач профсоюзов. Федерация активно участвовала во всех важнейших процессах жизни страны. К примеру, по совершенствованию оплаты труда, обеспечении социальных гарантий и в создании достойных условий труда. Это хороший пример работы в тандеме — государства и профсоюзов.

Александр Лукашенко:

Если нам народ и Господь позволят работать в соответствующих качествах, в новой пятилетке мы будем общаться значительно больше. Надо было бы год-два тому назад обратиться к этой проблеме, но возникла другая проблема в обществе и государстве, мимо который Президент, конечно же, не мог пройти, и она полностью поглотила всю деятельность Президента. Это не способствовало повышению рейтинга, как говорят, Президента за последнее время, но никуда от этой проблемы не деться. Это тот мировой финансово-экономический кризис, который обрушился на нашу страну. Конечно, в поле зрения Президента должны быть определенные вопросы, и вот тут эти вопросы совпали с моей работой и с вашей работой — спасти народ, сохранить трудовые коллективы в период кризиса. Не разрушить коллективы, ну уничтожить промышленные и сельскохозяйственные предприятия и предприятия других сфер.

Говорят, что весь мир постепенно выходит из этого финансово-экономического кризиса. Наверное, и Беларусь не стоит в стороне от этого процесса. И говорить о том, что ломанули сильно в этой пятилетке — давайте будем откровенны — не очень. И основная причина — она не одна, есть субъективные и объективные причины — основной причиной стал тот кризис, который обрушился на весь мир. Вы знаете, кто создал этот кризис, И, конечно, этими волнами экономического шторма прихватило и Беларусь, и очень сильно. Если бы не последние два года, которые были для нашей экономики очень тяжелыми, у нас была бы совершенно иная страна.

Символично, что профсоюзные съезды проходят в преддверии пятилеток, когда широко обсуждаются основные направления социально-экономического развития страны. Само по себе это придает форуму особую значимость. Беларусь сейчас, действительно, на пороге нового этапа. Следующая пятилетка должна стать периодом обновления для качественно нового развития государства.

Александр Лукашенко:

Четвертому Всебелорусскому народному собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на 2011-2015 годы. Уже стало политической традицией, что этот глобальный документ, предопределяющий дальнейшие перспективы государства, принимается не в чьих-то кабинетах, пусть даже самых высоких, а непосредственно народом в лице представителей, которым люди доверяют такие полномочия. Совсем скоро проект программы будет представлен на всеобщее обсуждение, и каждый гражданин страны сможет принять участие в определении стратегии развития Беларуси на ближайшие пять лет. Каким бы масштабным ни был документ, идти он должен от жизни. Думаю, это и есть наглядное подтверждение проявления власти народа. Не какая-либо демагогия, а такие вот конкретные примеры, которые дают возможность любому гражданину осуществлять управление государством.

Программа, конечно, многими уже названа напряженной и динамичной. Но иначе нельзя, подчеркнул Президент. Подъему экономики нужен мощный импульс. За пять лет предстоит увеличить почти в 1,7 раза ВВП, более чем на треть — количество новых и обновленных рабочих мест. Это база для значительного повышения зарплат и реальных доходов населения. Чтобы качество жизни не уступало передовым государствам мира.

Александр Лукашенко:

Мы не строим воздушных замков, не придумываем громких популистских лозунгов, чтобы понравиться людям. Поверьте, за такими привлекательными заголовками ничего не стоит. Когда обещают снизить налоги и в десятки раз поднять зарплату, пенсии, стипендии, не надо быть экономистом, чтобы понять голословность подобных заявлений. Это полная неправда. «Миллионы новых рабочих мест» звучит, конечно, очень красиво. Только авторы подобных идей умалчивают о том, что такой «прирост» они планируют за счет сокращения существующих рабочих мест. Кому, скажите, нужна такая пыль в глаза? И миллионы новых рабочих мест — это сотни миллиардов долларов. Если они у кого-то есть, то в это можно поверить.

Хотелось бы все сделать быстро: и зарплату дать людям побольше, и стипендии поднять, и бесплатным жильем обеспечить всех желающих. Все эти годы власть была честна перед народом и брала на себя только те обязательства, в выполнении которых была уверена.

У государства есть все предпосылки, чтобы делать больше и лучше. Модернизация, внедрение инноваций — это уже в нашей экономике. Растет привлекательность для отечественных и зарубежных инвесторов. Ставка на максимальную активность предпринимателей, использование лучшего мирового опыта во всех отраслях.

Александр Лукашенко:

Все более актуальной становится задача рационального и крайне экономного использования энергетических и других материальных ресурсов. Современные тенденции повышения их стоимости заставляют нас искать альтернативные источники и новые рынки. От этого зависит наша экономическая безопасность и сохранение реального суверенитета государства. Скажу откровенно, если бы мы сегодня не имели альтернативы в поставках углеводородного сырья в Беларусь, мы бы уже сегодня говорили другим тоном по многим вопросам жизни нашего общества, на карту была бы поставлена выживаемость белорусского государства.

На этих направлениях мы уже находим оптимальные пути решения возникающих проблем. Но их надо более энергично развивать, наращивать свой экспортный потенциал и диверсифицировать торгово-экономические связи. Опыт показывает, что мы должны в первую очередь полагаться на себя, на свои резервы и возможности, наводя образцовый порядок во всех делах в своей стране. И, конечно, не отбрасывая ни одной возможности укрепления взаимовыгодных отношений с нашими стратегическими партнерами.