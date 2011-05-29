А. Лукашенко: В течение недели обеспечить полный ассортимент товаров в торговых сетях

Меры, которые предлагает Правительство, в основном, увязываются с социальной поддержкой самых незащищённых слоёв населения. Это требование Президента. И Александр Лукашенко бросил сегодня упрек и в адрес населения, которое, поддавшись слухам, создает ажиотаж.

Александр Лукашенко:

Мне рассказали один случай: бабушка пришла и принесла деньги в полиэтиленовом мешке. Подсчитать дома не смогла или пересчитала, не знаю, на кассе: девочки, подсчитайте деньги. Подсчитали. 187 миллионов. Зачем бабушка принесла эти деньги? Я хочу купить холодильник. Ей говорят, так тут же не на один холодильник. Отвечает: «Ну нехай будзе пять халадзiльнiкаў...».

Что за дикость? Ну ладно, понятно, товары длительного пользования: кто-то купил холодильник, телевизор. Кстати, это благо для производителей. Не знаю, почему только Правительство наше взвыло и производители этих товаров заплакали. Работай 28 часов в сутки, производи товары и вези на прилавок. Это же благо, особенно для экспортеров. Но это мы ещё разберемся. Но что начали скупать сахар, соль, уксус, спички и другое. Это больше чем странно. Потом муку. Тараканы ведь заведутся через три недели! Вы же все это выбросите вон, всю свою крупу и муку. У нас нет проблем, у нас этого хватит на полтора года запаса. Цены подстегнули в очередной раз, говорю, и проблемы создали в торговых сетях. У нас автомобилей столько нет, чтобы завезти — спрос, который вырос в пять-десять раз в Минске по сахару, а в Бресте по соли.

Я хочу в этой ситуации к людям обратиться. И, пожалуйста, на меня не обижайтесь. И я пренебрегаю сейчас всё то, что вы обо мне подумаете. Наверное, я президент. Как вы имеете право меня упрекнуть, только вы — мои избиратели, так и я вас. Пока хочу попросить — прекратите в своих квартирах и гаражах, в подвалах создавать склады. Тем более что то, что вы возите, у нас в достатке, мы это производим. Мы обеспечим столько, сколько вам надо каждый день. Я вас прошу. Надо вам килограмм мяса — купите этот килограмм, надо пять сегодня — купите пять. Но не покупайте десять. Не потому, что этого не хватает. Мы не успеем завезти за два в магазины в три раза больше, чем это было вчера И как только вы этот ажиотаж создаете, начинает лихорадить общество. Поэтому успокойтесь и покупайте по тем ценам, которые есть. Они и так уже запредельные, им уже расти некуда.

Вы знаете, я долго думал, сказать это или не сказать, но скажу. Это из личного. Когда произошла трагедия в метро, я действительно был горд, что у нас есть такой народ, который не думая бросался в пекло, что там второй раз взорвется, третий — я об этом говорил. Но как мне было стыдно за белорусский народ, когда я приехал в Казахстан и мне задает коллега вопрос: «Что там у тебя происходит?» А россияне ж показывают там на каналах, как у нас. Снимут одну полку пустую и крутят везде. «Что у тебя, война началась? Соль скупают, спички, полки пустые». Я у Президента Казахстана спрашиваю: «Откуда ты все это взял?» Отвечает: «Так включи вот этот канал». Включаю, действительно.

Мне стыдно было впервые за свою долголетнюю президентскую историю за людей, часть людей, которые создали этот ажиотаж. Ведь нас воспринимают вообще как дикарей. А еще специально это подкручивают.

Шаги по стабилизации пока себя не оправдывают. И если стабильность в стране не будет обеспечена, глава государства не исключает отставку Правительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Если вы точно рассчитаете цену иностранной валюты, тогда обеспечивайте единый курс. Чего вы ждете? Но каждый день должна быть динамика. И если этой динамики не будет, Михаил Владимирович и Петр Петрович, вы первыми положите партийные билеты, говоря советским языком.

Правительство, губернаторы, министры — в течение недели обеспечить полный ассортимент товаров в торговых сетях. До крыши!

Всякий рост цен с сегодняшнего дня должен жесточайшим образом пресекаться. Вот и вся рыночная мера. Только с разрешения губернаторов и премьер-министра можно корректировать цены в сторону увеличения. Если это надо. Но это надо будет восьми человекам доказать и получить от них разрешение.

Я почему сужаю этот круг? Потому что нет тех товаров сегодня, на которые надо было бы повысить цены. А если на что-то и надо — то вот эти 8 человек и примут решение. Решения должны по мере поступления приниматься незамедлительно в течение суток.

Комитет государственного контроля, Правительство, губернаторы наделяются с сего дня всеми полномочиями по решению проблем потребительского рынка, дисциплины, порядка на производстве и в стране. И прошу ко мне не обращаться с жалобами, что Комитет государственного контроля, милиция или органы власти, контролируя, выполняя поручения Президента и контролируя дисциплину труда, кого-то «застукали» в магазине в то время, когда он должен быть на строительной площадке, на заводе, на фабрике. Не ждите, повторяю, никаких указаний, выгоняйте с работы сразу.

Возьмите на контроль всех, кто саботирует ваше решение. Применяйте любые методы: отбирайте лицензии, сажайте в тюрьму или просто берите на заметку, чтобы мы потом им, когда стабилизируем обстановку — а мы ее непременно стабилизируем! — чтобы мы им могли предъявить эти претензии. Точно так поступайте и с теми оптовиками, и в сетях торговых, которые нас не понимают.