А. Лукашенко: В два раза надо уплотняться по всем вопросам, надо нагружать производство

Речь зашла и об одной из моделей комбайнов, локализация при производстве которого через три года должна быть доведена до 65%. Президент потребовал ускорить темпы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Александр Лукашенко:
Надо как минимум в два раза сокращать эти сроки, тогда не будет этих стенаний и страданий по валюте и по прочим делам. А так пока вразвалочку ещё работаем, три года на освоение комбайна. А то будем возить по импорту комбайны и тут собирать, очки втирать друг другу. В два раза надо уплотняться по всем вопросам. Надо нагружать производство.
Президенту представили пилотный проект по созданию собственного биогазового комплекса мощностью 250 киловатт и доложили о перспективных направлениях в области животноводства. Одно из них — внедрение ресурсосберегающей технологии откорма свиней в помещениях из легких конструкций. Данный метод позволил получать среднесуточные привесы до 600 граммов.
Александр Лукашенко:
Это живые деньги. Это очень умный шаг в связи с тем всплеском цен на продовольствие на рынке. Главное — это деньги, прибыль.
И подробнее о сегодняшнем посещении Президентом научно-практического центра по механизации сельского хозяйства в вечернем выпуске новостей в 19-30.