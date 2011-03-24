А. Лукашенко: В два раза надо уплотняться по всем вопросам, надо нагружать производство

Ускорить работу по увеличению отечественной составляющей в производстве сельхозтехники. Такую задачу сегодня поставил президент страны перед учеными, посещая Научно-практического центра Национальной Академии Наук Беларуси по механизации.

Речь зашла и об одной из моделей комбайнов, локализация при производстве которого через три года должна быть доведена до 65%. Президент потребовал ускорить темпы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Надо как минимум в два раза сокращать эти сроки, тогда не будет этих стенаний и страданий по валюте и по прочим делам. А так пока вразвалочку ещё работаем, три года на освоение комбайна. А то будем возить по импорту комбайны и тут собирать, очки втирать друг другу. В два раза надо уплотняться по всем вопросам. Надо нагружать производство.

Президенту представили пилотный проект по созданию собственного биогазового комплекса мощностью 250 киловатт и доложили о перспективных направлениях в области животноводства. Одно из них — внедрение ресурсосберегающей технологии откорма свиней в помещениях из легких конструкций. Данный метод позволил получать среднесуточные привесы до 600 граммов.

Александр Лукашенко:

Это живые деньги. Это очень умный шаг в связи с тем всплеском цен на продовольствие на рынке. Главное — это деньги, прибыль.

И подробнее о сегодняшнем посещении Президентом научно-практического центра по механизации сельского хозяйства в вечернем выпуске новостей в 19-30.