А. Лукашенко: В ближайшие год-два мы проведем приватизацию некоторых земель для частников

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Приехали россияне: «Продайте нам Шкловский маслозавод». Я, помню, работал в Шклове — страшно было смотреть на этот завод. Я говорю: «Ну чего вы этот завод?» Говорит: «Если вы нам продадите маслозавод, мы вложим еще столько». — «Ну и дальше что?» — «А дальше мы вас просим: дайте нам сырьевую зону для того, чтобы оттуда молоко получать». Я говорю: «Вам условие — вы не просто молоко в Россию вывозите, а осуществляете углубленную переработку молока: йогурты, сыры, все, что из молока можно получить. И, пожалуйста, везите на российский рынок».

Почему мы этим занялись? Потому что когда–то мы столкнулись — вы помните, совсем недавно «молочная война», когда нашу продукцию закрыли и не брали на российский рынок, не так просто на европейский проникнуть. А производство растет, куда его девать? Но когда приходит российский инвестор («Юнимилк» называются эти компании?), а это не только российские, международные компании огромные, если они приходят, то эту продукцию они заберут и на своих рынках продадут.

И мы им уже ставим серьезные условия: пожалуйста, постройте фермы новые в этих сырьевых зонах, мы вам определим по программе развития села, вложите в социальную структуру, купите скот, поставьте на фермы, мы будем доить коров и молоко отдавать вам, и вы будете платить — на 10-15% закупочные цены у вас должны быть выше, чем государственные. Мы огромные перед ними поставили условия. И вы знаете, они согласились. Они согласились и работают сегодня и там, и там. Милости просим таких инвесторов.

Но уже сдерживаем. Мы боимся передать сельское хозяйство и вот такие вот сырьевые зоны в руки иностранных инвесторов. Поэтому я уже пытаюсь как-то сдерживать. Они уже просят: продайте нам сейчас эти комплексы. Готовы полностью компенсировать то, что мы вложили в эти комплексы (а это миллиарды рублей, даже сотни миллиардов). Я пока воздержался от таких пилотных проектов.

То есть, мы создали сельское хозяйство, к которому сегодня предъявляется большой интерес. Ну и, конечно, может быть, с трибуны этого высокого съезда уж нельзя так говорить, но что поделаешь, в этом наше счастье. Сегодня спрос на продовольствие колоссальный, особенно на белорусское. В Киеве, кто бы мог подумать, или в Москве, или в далеком Ереване, или где-то. Пусть бы Европа разрешила нам еще провести вот такую ярмарку-продажу, было бы то же самое, что в Киеве. Там очереди выстраиваются за белорусской продукцией (Михаил Русый — министр сельского хозяйства и продовольствия — возил эту ярмарку в последнее время по просьбе Януковича (он ко мне обратился) в Киев). Очереди — до километра. За два часа ничего не осталось. Я уже думаю: ну что ты там, Русый, завез, что за два часа всё раскупили? На миллиарды рублей! И все говорят: «О-о, белорусская продукция — это особая». Почему особая? Потому что, когда рынок разболтался, когда все туда наполнители тыкали, я категорически запретил гробить те советские рецепты натуральной пищи (по колбасе, по мясу, по молоку), которые были, а брать только самое лучшее и развивать. И мы получили хорошие продукты. И сегодня на прилавках белорусских магазинов 85%, до 90%, а в некоторых магазинах и 100% только белорусской продукции.

Вот вам результат вдумчивого, целенаправленного развития села и спасения деревни. Значит, это стоило делать, значит, мы доказали, что мы не закапываем деньги в землю, а мы поддерживаем 30%, как минимум, населения, которые сегодня живут у нас в деревне.

Мы спасли село, мы спасли культуру, менталитет, истоки наши. Все вы, за исключением полутора процентов, а может быть, и все, из деревни, все, потому что все в годы Великой Отечественной войны было стерто с лица земли. Если бы не одна-две коровы, которые остались в деревне, выжила ли бы вообще белорусская нация? Так деревня заслужила того, чтобы мы вложились в нее. Там наши корни и там наши истоки. Мы в этом направлении будем действовать и дальше.

И еще один момент вдогонку к этой теме: о частной собственности на землю. Вы знаете, она у нас не запрещена, но получить землю в частную собственность — надо доказать, что ты эту землю будешь использовать по назначению и что ты от этой земли будешь давать завтра больше, чем сегодня она дает в государственной собственности.

Я вам обещаю, что в ближайшие год-два мы проведем очень аккуратно, очень осторожно приватизацию некоторых земель для тех частников, которые доказали свою состоятельность.

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