А. Лукашенко: В ближайшее время мы создадим белорусско-венесульско-азербайджанскую компанию

Президент Республики Беларусь 26 ноября посетил свободную экономическую зону «Минск». Главу государства проинформировали, как работают резиденты СЭЗ, которых в стране более 300. Почти все эти предприятия были созданы с нуля.

Александр Лукашенко отметил, что решение о создании свободных экономических зон, принятое в середине 90-ых, было правильным.

Свободную экономическую зону «Минск» создали в 1998 году. Это яркий пример реальной поддержки государством частного бизнеса и зарубежных инвестиций. Такие зоны есть по всей стране. Идею позаимствовали у Китая. Прибыль таких компаний, полученная от продаж собственной продукции, освобождается от налогов на пять лет. Существуют и таможенные преференции. Внешнеторговый оборот свободных экономических зон Беларуси сегодня – это более $2 млрд.

Чем живут СЭЗы рассказывают главе государства. Зарплата выше средней по стране. А работает в свободных экономических зонах около 60 тысяч человек.

Кстати, накануне некоторые кандидаты в Президенты заявляли, что за 15 лет в стране не создано ни одного нового предприятия. За время существования свободных экономических зон их появилось 318, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». 89 – в одном только Минске. Почти все – с нуля.

Резиденты СЭЗ опасались, что с созданием Таможенного союза появится некоторая неопределенность в их статусе. Александр Лукашенко отмечает, что для предприятий свободных зон должны быть все условия для работы.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Мы в Таможенном союзе проводили очень непростые переговоры. Партнеры пошли нам навстречу. У них есть соответствующие экономические зоны в Российской Федерации и в Республике Казахстан. Мы подписали соглашение о том, что действующие режимы будут сохранены до 1 января 2017 года. Под действующие режимы попадут субъекты хозяйствования, зарегистрированные в свободных экономических зонах до 1 января 2012 года.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все таможенные преференции, которые в 2017 году уйдут, мы сможем заместить другими налоговыми льготами. Объем потер мы можем компенсировать.

Конечно, предприятия СЭЗ работают не без изъянов. И новых рабочих мест хотелось бы больше, и инвестиций. Но Александр Лукашенко не жалеет, что когда-то принял решение создать свободные зоны в каждой области. Вообще, убыточность здесь - это, скорее, нонсенс. Хотя, конечно, парочка неудачных проектов имеется. Эти проблемы и были в центре внимания.

Инвестиции следует привлекать активнее и больше создавать новых рабочих мест. Внешнее торговое сальдо положительное, но разбег не очень большой. Хотя этому есть объективные причины – мировой финансово-экономический кризис. Потенциал у свободных экономических зон огромный. Жаль, что пока он не используется максимально.

Президент потребовал от правительства не сдерживать регистрацию новых резидентов. Впрочем, заинтересованных больше с каждым годом. Даже территорий для них не всегда хватает.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся о том, коль у нас есть этот год и будущий, не сдерживать регистрацию субъектов хозяйствования в экономических зонах. Экономическим зонам не просто быть в Беларуси, но и развиваться. Поэтому вопросов с земельными участками быть не должно.

В будущей пятилетке импортозамещение – одно из важных направлений нашей работы. Хватит возить зубочистки из-за границы, когда своего леса хватает. Мы умеем делать все. Технологии известны. Надо покупать станок и делать для страны, а не ввозить из-за пределов.

Завод инструментов – хороший пример импортозамещающего производства. Инвестпроект называют успешным. Финансирование не остановил даже мировой кризис. В сентябре, после открытия, этот завод стал рабочим местом для 200 белорусов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Еще 100 вакансий свободно.

Конек белорусско-шведского СП – выпуск стальных ленточных пил. Такие нужны машиностроительным гигантам и деревообработчикам. Аналогичных заводов нет на всем пространстве СНГ. Знакомясь с тонкостями производства, Александр Лукашенко поручает проработать вопрос о создании нового завода. Речь идет о выпуске белорусских бензопил. Срок – 2011 год.

Александр Лукашенко:

Безобразие, что мы импортируем бензопилы. Я знаю, что немцы делают бензопилы, шведы, японцы. Надо провести с ними переговоры. Такой завод в Беларуси должен быть. Спрос будет расти. Мы же лесная страна. Сюда придут люди. Мы их поддержим, поможем. Но таких товаров, как бензопилы, у нас немало еще.

До 2004 года в Беларуси не было своего производства алюминиевых экструдированных профилей. Этот пробел восполнили создав импортозамещающий завод. Кроме этого, здесь 70% продукции продают за рубеж – в Россию, Украину, Прибалтику, Казахстан, Чехию. У предприятий большой ассортимент – от витражей и фасадов до роллетов и ворот гаражей. Есть и свои уникальные разработки.

Ставку на энергоэффективность сейчас делают везде. Такие конструкции стоят на 20% больше обычных, но с ними ремонт можно отложить на 25, а то и 40 лет.

Кстати, предприятие активно сотрудничает с Венесуэлой. Есть планы по развитию там производства. Александр Лукашенко рассказал еще об одном крупном проекте – создании логистической компании совместно с Венесуэлой и Азербайджаном.

Александр Лукашенко:

В ближайшее время мы создадим свою компанию, белорусско-венесульско-азербайджанскую. Она будет перевалить всю нефть Венесуэлы и Азербайджана.

Через Минск проходят важные трансъевропейские коридоры. Автомобильный, железнодорожный и авиационный транспорт обеспечивают удобную и быструю связь со странами ЕС, Россией, Украиной, Азией. До 2015 года на территории свободной экономической зоны «Минск» планируется создание трех логистических центров. Один из них, «Прилесье», появится на пересечении автомобильных дорог Берлин – Москва и Минск – Могилев. Это не только склад, но и отели, рестораны, выставки, магазины. Еще одно новое производство – конвейер по покраске металлических лент. Итальянское оборудование стоимостью 10 млн долларов обеспечивает поставки более чем в 30 стран, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Рыбаков, заместитель директора группы компаний «Алютех»:

У нашего предприятия, которое посещал сегодня глава государства, льготный период уплаты налогов уже закончился. И оно сейчас полноценно уплачивает эти налоги. Сумма их, как мы докладывали главе государства, достаточно существенна.

Выставка продукции резидентов свободной экономической зоны «Минск» показала, что здесь сегодня делают все самое и востребованное. От систем слежения до медицинской техники.

Увиденным Александр Лукашенко остался доволен. Подводя итог своему посещению, глава государства отметил, что в следующей пятилетке в Беларуси должны быть предприняты меры по развитию и защите частной собственности.