А. Лукашенко: Умные люди заметили наши договоренности в Москве, волна спроса на иностранную валюту сошла на нет

Слухи о нестабильности национальной валюты в последнее время нагнетают некоторые СМИ.

Александр Лукашенко:

Умный человек, у которого были какие-то сомнения и напряжения, совершенно в обратном направлении развернулся после того, как, во-первых, мы выдержали поход некоторых людей в банк, чтобы обменять нашу валюту на иностранную: мы абсолютно всех удовлетворили — меняйте. Правда, надо отдать должное, что все, кто поменял деньги, они валюту отнесли в эти же банки. Для государства, в принципе, это безразлично. Люди просто чепухой занимались. Но я предупредил людей — это было их право. Как только народ увидел, что государство способно удовлетворить спрос на валютном рынке, эта волна пошла на спад.

Во-вторых, умные люди заметили наши договоренности в Москве, после чего волна спроса на иностранную валюту сошла на нет. Люди понимают, что раз в экономике подвижки, в ценовом отношении — значит, будет улучшение и на валютном рынке.

То, что я здесь вижу, оно впечатляет. Это говорит о том, что у нас достаточно резервов для того, чтобы управлять валютным рынком в нашей стране. Поэтому их дело — кричать. Вы же знаете, кто создавал такой ажиотаж — это те люди, которые живут по принципу, чем хуже, тем лучше для них.

Мы сегодня имеем достаточно золотовалютных резервов, примерно $6-7 млрд., для того, чтобы удовлетворить любой спрос на валюту. Нам нет необходимости сегодня девальвировать национальную валюту. Об этом говорил и Председатель Национального банка, и я не единожды заявлял об этом. Поэтому надо успокоиться и жить, спокойно смотреть в будущее. А оно, как мне кажется, в перспективе неплохое.

Через два года золотовалютные резервы страны вырастут, как минимум, до 9-10 миллиардов долларов. Об этом главе государства доложил председатель правления Нацбанка Петр Прокопович. Цифра будет соответствовать международному стандарту по запасам. Она равна размеру трехмесячного импорта страны.

Главный банкир рассказал Президенту, что по сравнению с 2006 годом «национальная кладовая» увеличилась в четыре раза. И сегодня золотовалютные запасы — почти 7 миллиардов долларов. Этот резерв — залог стабильности банковской системы и курса рубля. Он позволяет экономике работать в предсказуемых условиях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко посетил фонды Центрального хранилища, где собраны драгоценные камни и памятные монеты. А также кладовую драгметаллов. Здесь хранится только треть золотого запаса страны. Оставшаяся часть слитков размещена в банках и на депозитах.