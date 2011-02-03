А. Лукашенко: У нас в очереди стоят люди, компании и государства, мне звонят президенты: «Дайте молочную продукцию!» Уже даже цены не спрашивают

Производить десять миллионов тонн молока и удвоить экспорт уже к 2015 году, при этом не меняя принципиальные позиции по приватизации. Такие задачи поставил Президент Александр Лукашенко на совещании по развитию белорусской молочной отрасли.

Речь шла не только о государственных вложениях, но и привлечении иностранных инвестиций. Прозвучала жесткая критика в отношении инвестора, который пробует свои силы в Могилевской области.

Молочные продукты из Беларуси даже без указания торговых марок – это бренд со знаком качества. Спрос рождает предложение, и более половины всей продукции идет сегодня на экспорт. В прошлом году выручка только от продаж за рубеж выросла в полтора раза. В целом, чистая прибыль молочной промышленности составила почти 426 миллиардов рублей.

И начиная разговор с чиновниками, Президент напомнил о стратегическом значении отрасли. Молоко здесь не просто товар, а фактор экономики и даже политики, ведь влияет на продовольственную безопасность и экспортный потенциал страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы приложили огромные усилия и средства для динамичного развития молочной отрасли и добились хороших результатов.

За пять лет производство молока выросло почти на 35%. Ни в одном государстве к такому высокому уровню никто не прирастал.

Мы обеспечили внутренний рынок, мы смогли более половины молока, поступающего на переработку, поставлять на экспорт. В прошлом году экспортировано почти четыре миллиона тонн молочной продукции. У нас сегодня в очереди стоят люди, компании и государства. Мне звонят президенты: «Дайте молочную продукцию!» Уже даже цены не спрашивают.

Задачи на новую пятилетку еще более масштабные. К 2015 производить уже 10 миллионов тонн молока в год и удвоить экспорт. Зарабатывать можно до двух миллиардов в валюте. В стране предстоит построить почти 900 новых и модернизировать более 1000 молочно-товарных ферм, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». При этом расширить кормовую базу и продолжить развитие переработки.

Вложения нужны немалые. Предварительные подсчеты – 32 триллиона рублей. Но сегодня инвестиции, в основном, государственные: это принципиальная позиция.

Александр Лукашенко:

На заре своей президентской деятельности я отбил всякие попытки приватизации подобных отраслей, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашего государства. Было четко и однозначно заявлено: мы сами должны с этим справиться. Это касалось и молокоперерабатывающих предприятий. Когда нам было тяжело, на лекарства не хватало, мы туда вкладывали. Касался разговор мясопереработки, модернизации сахароперерабатывающих предприятий, производства пива. И много-много другого. Всего, что касалось питания нашего населения, заканчивая «Коммунаркой», когда ее кое-кто с подачи кое-кого хотел прихватить.

Иностранный инвестор может быть полезен новыми технологиями, прямыми капиталовложениями и возможностью расширения рынков сбыта.

И в качестве эксперимента около двух лет назад была начата работа с крупной российской компанией «Юнимилк» – вторым по величине производителем молочных продуктов в России. Их интерес к нам был, в первую очередь, в сырье: у себя они испытывали дефицит.

Но, посещая завод в Шклове летом прошлого года, Александр Лукашенко четко обозначил условия вхождения на наш рынок. Нужно не просто продавать молоко, а производить товары с высокой добавленной стоимостью, заниматься углубленной переработкой, при этом развивая сырьевые зоны. В массовой приватизации предприятий Беларусь не заинтересована. Они и так прибыльны.

Это же Президент подчеркнул и сегодня.

Александр Лукашенко:

Мы ее впустили, фактически, на наш молочный рынок, к сырьевым ресурсам на самых льготных условиях. Но я категорически предупреждал о недопустимости вывоза из страны продукции с низкой добавленной стоимостью. Более того, компания сама обещала создать современные молокоперерабатывающие предприятия и развивать свою сырьевую базу. Однако реализации этих обещаний пока не видно. Если вы в первом квартале не выполните мои поручения, на рынке Беларуси вы больше работать не будете. А губернаторы пойдут с вами в Россию или во Францию, это уже ваше дело, вместе с председателями райисполкомов, и будут у вас там работать помощниками. Еще Прокоповича можете взять туда советником по финансовым вопросам. Он бегал вокруг Резиденции, пробивая вашу работу и убеждая меня в чем-то. И договорился до того, что мы должны взять кредит под свою ответственность и дать его вам.

Инвестор себя не оправдал. Весь год работал с минусовой рентабельностью, хотя в среднем по республике на госпредприятиях она более 9%, есть львиная доля заводов с рентабельностью и более 20. Новый завод ограничился лишь розливом и экспортом молока, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Много вопросов появилось и у Комитета госконтроля.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь:

Раздражает то, что компания усердно уходит от реализации на деле требования главы государства. Когда российский инвестор входил на белорусский рынок, ровно такие же обязательства, как Вы требуете, брал на себя в соглашении между Правительством Республики Беларусь и компанией. Все было обозначено.

Дорога, к сожалению, не оказалась с двусторонним движением.



Занимаясь, фактически, скрытым вывозом сырья, в отличие от государства, инвестор ни копейки не вкладывает в развитие сырьевой базы. И Президент задал сегодня логичный вопрос: «Тогда как и куда идет прибыль, и почему выгоды от прихода иностранного бренда не видят крестьяне, которые работают на завод?»

Александр Лукашенко:

Мы все понимаем, что все едят не только твороги, сыры и масла, но едят еще и молоко. И немало. Обычное молоко. Но там затраты минимальные. Это же не сыры произвести и другую глубоко переработанную продукцию. Там же затраты больше. А здесь минимальные. А цены сегодня на рынке приличные.

Занимая по минимальной цене в Беларуси сырье, на реализации они имеют приличные доходы. Поделитесь этими доходами.

Критика была не только в адрес инвестора, но и чиновников, которые с ним работают, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В том числе и губернаторов, и руководителей профильного ведомства, и Правительства. Выход из ситуации премьер-министр видит в конкретизации всех заключенных договоров.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Беда в том, что нет должной ответственности сторон. И мы в соглашениях это дело запишем в течение февраля. Мы считаем, что брендовые компании, в том числе международные, такие, как «Юнимилк», должны присутствовать на нашем рынке, но для того, чтобы не было спекуляций, надо конкретизировать все коммерческие предложения.

Александр Лукашенко:

Не кланяться на бренд, а свой бренд создавать. Сегодня бренд «белорусское» в России. Напишите, что это из Беларуси – россияне с руками и ногами купят.

Не успев стать на ноги, инвестор поспешил поставить вопрос о покупке и новых активов, взбудоражив там трудовые коллективы. Люди почуяли, что могут потерять стабильность. Но Александр Лукашенко успокоил: пока не будут выполнены обязательства, ни о каком расширении бизнеса речь не идет.

Александр Лукашенко:

Сказки о намерениях прекращаются. В течение первого квартала все вопросы должны быть решены. Выполните все свои даже устные обязательства перед крестьянами и трудовыми коллективами этих, шкловских и пружанских, маслозаводов. Рассчитайтесь с государством, чтобы был интерес у государства с вами работать. Оставьте себе прибыль, чтобы не в убыток работали. И дальше работайте только так.

Мы не хотим дикого капитализма в нашей стране. Если вы хотите здесь работать, несите социальную нагрузку. Председателя Пружанского райисполкома, скорее всего, нужно заменить. Я на этом не настаиваю, но этот вопрос в течение 10 дней должен быть в Администрации Президента и в Комитете госконтроля рассмотрен.

По Шклову также разберитесь. А по губернаторам я разберусь сам.

Запомните: интересы белорусского человека – прежде всего. Не в ущерб инвесторам. Мы не можем пустить одну-единственную компанию, пусть даже с мировым именем, начинать работу таким образом. Потому что за вами придут другие. И мы хотели бы с вами наладить нормальное сотрудничество, нормальный бизнес. Если этого не получается, и вы этого не хотите, Господь вам в дорогу.

Во всех вопросах Президент дал поручение разобраться немедленно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тщательно предстоит изучить ситуацию Комитету госконтроля и Администрации Президента.