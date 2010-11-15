А. Лукашенко: У нас очень много нареканий на работу власти с инвесторами

Президент Беларуси рассчитывает на эффективную работу нового Национального агентства инвестиций и приватизации. Оно должно упростить путь инвесторов в белорусскую экономику. Сегодня главе государства доложили о деятельности этой структуры.

Уже дважды правительство вносило на согласование проект устава организации и других документов. По мнению президента, агентство должно работать по принципу «одного окна» для иностранцев без каких-либо бюрократических препон, что обеспечит приток зарубежного капитала в страну.

Александр Лукашенко:

К сожалению, у нас очень много нареканий на работу власти с инвесторами как на региональном, так и на республиканском уровнях. Деловые люди сетуют на волокиту и бюрократические барьеры со стороны органов госуправления. Действительно, бизнесменам еще до начала реализации инвестпроектов требуется получить уйму разрешений и согласований различных министерств, областных, городских, районных исполкомов и других организаций. Зачастую на это уходит не менее полутора-двух лет.

С другой стороны, от управленческих структур слышатся жалобы на пассивность и необязательность инвесторов, на их завышенные претензии. Чтобы снять любые препоны на пути инвесторов, оперативно решать их проблемы, придать системность этой работе, в последнее время внесен ряд дополнений и изменений в белорусское законодательство. Предоставлены льготные условия как для начала деятельности, так и для всего процесса реализации инвестиционных проектов. Очень опасно, чтобы мы реальную работу с инвесторами не подменили созданием какой-то конкретной, может даже и важной структуры — структура есть, а дел не будет.

Указ о создании Национального агентства инвестиций и приватизации подписан еще в мае. Оно задумано как принципиально новая организация по работе с зарубежными инвесторами. Речь идет не только о привлечении иностранцев, но и о постоянном сопровождении проектов.

Контролировать работу инвестагентства будет наблюдательный совет во главе с премьер-министром. Для правительства эта тема должна стать вопросом номер один, подчеркнул Президент. В планах «пятилетки» – ежегодный приток зарубежных вложений в белорусскую экономику в сумме 6-7 миллиардов долларов. Александр Лукашенко считает, что пока чиновники «недорабатывают» в вопросе инвестиций. Президент потребовал формировать четкую систему по привлечению иностранного капитала.

Александр Лукашенко:

Давайте рассматривать инвестиции в масштабе страны, как основу модернизации нашей экономики. Этот вопрос надо рассматривать. Отсюда нормативная база. Надо ее дошлифовать. Давайте дошлифуем. Давайте определять ответственных. Прежде всего, вице-премьер. Если они это не скоординируют, то ни одно ведомство ничего не сделает. И правильно сказал Семашко, что у нас есть огромная инвестиционная программа. Она сверстана, мы ее утверждали на уровне Президента. Кто имеет право ее не выполнить?