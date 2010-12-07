А. Лукашенко: У нас нормальные условия для регистрации и деятельности предприятий. Идите и работайте!

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Авторитет белорусских банков подтверждается готовностью населения хранить в них свои сбережения, что обеспечивает привлечение в экономический оборот значительного объема денежных ресурсов. Принят пакет законодательных мер, гарантирующих защищенность банковских вкладов.

К сожалению, нас постоянно «прощупывают» на прочность. Подбрасывают спекуляции, откровенную ложь о финансовой ситуации в стране. Задам простой вопрос: как страна, которая за всю пятилетку последовательно прибавляла в экономическом развитии, может оказаться неплатежеспособной? И вряд ли бы вкладывали в нашу экономику многомиллионные инвестиции китайские, европейские и другие компании, будь Беларусь ненадежным финансовым партнером. А внешний долг, которым наши недоброжелатели пытаются пугать белорусский народ, у нас один из самых низких среди всех развитых государств мира.

Хочу с этой трибуны заверить всех граждан Беларуси: кризисов не будет. Кризис в головах тех, кто сознательно раскачивает ситуацию и придумывает разные страшилки. Мы выполняли и будем выполнять свои обязательства. Государство гарантировало сохранность всех вкладов в банках и впредь будет всецело способствовать укреплению доверия к национальной банковской системе.

О либерализации: суть нашей стратегии либерализации проста: конкуренция — везде, где возможно, государственное регулирование — там, где необходимо. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности, формирования инвестиционного климата является одним из важных факторов роста экономики страны.

В результате целенаправленной работы по упрощению условий ведения бизнеса и повышению инвестиционной привлекательности экономики Беларусь за два последних года значительно продвинулась в рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» — со 115-го места в 2008 году до 68-го — в 2010 году. Для сравнения: мы занимаем — 68-е, Россия — 123-е, Украина — 145-е место. Это данные не наши, а Всемирного банка.

Беларусь вошла в пятерку стран — мировых лидеров по количеству проведенных реформ в сфере регулирования предпринимательской деятельности и их эффективности. Это тоже не наши данные.

На стимулирование инициативы и социальной ответственности субъектов хозяйствования, устранение излишних барьеров направлена Директива №4, которая будет принята до конца этого года.

Беларусь должна быть в тридцатке стран с наиболее благоприятным бизнес–климатом.

Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес еще активнее шел в производственный сектор, сферу услуг, чтобы получило широкое развитие инновационное предпринимательство. Государство здесь окажет первоочередную поддержку.

Думаю, что такие сферы, как общественное питание, гостиничное дело в малых и средних городах, агротуризм, широкий спектр бытовых услуг, должны быть в преимущественной компетенции частного бизнеса.

Каждый гражданин Беларуси должен иметь возможность открыть свое дело. Тем самым будет расширен простор для деловой активности и инициативы людей, созданы новые мотивации предпринимательской деятельности, что обеспечит дополнительный рост нашей экономики.

Малый и средний бизнес как наиболее гибкие, приспосабливающиеся к запросам рынка, креативные формы должны постепенно стать полноценными партнерами крупного бизнеса, надежной составляющей экспортного потенциала Беларуси — так, как в Германии, Италии, других передовых странах.

Но, знаете, скажу вам так: настоящие бизнесмены не ходят по властным структурам и тем более по площадям, не ноют и не плачутся, что, мол, все им мешают, чего-то не дают. У нас нормальные условия для регистрации и деятельности предприятий. Идите и работайте!

Вы сегодня в стране, уважаемые бизнесмены, не самые бедные. И вот среди делегатов, я посмотрел, немало у нас сегодня бизнесменов. Но я не помню, чтобы Мошенский и другие, хоть один пришел ко мне и сказал: «Чего-то не хватает, дайте какие-то льготы». Я все больше и больше, только не знаю, почему-то через посредников слышу от них: «А мы можем расширить свою компанию? Это не очень будет волновать белорусов? А можно мы вот эти предприятия возьмем на прицеп и потащим их в Россию, в Западную Европу и так далее, потому что мы достигли определенного уровня». «Санта Бремор», «Савушкин продукт» — это брэнды уже. Только это просят.

Дорогие мои, ради Бога, вы нам не чужие, вы уже десяток лет работаете на нашем рынке, вы кормите наш народ, берите все, что видите и что можете поднять, что еще у нас убыточно. Действуйте, не спрашивайте ни у кого никаких разрешений, на это есть законы. И никто вас «наклонять» не будет.

Я недавно был в Свободной экономической зоне. Руководитель предприятия алюминиевой технологии, по-моему (белорус, бывший военный, инженер), создал два предприятия таких. Я ходил и все время думал: а что надо, чтобы больше было таких предприятий? Я его отвожу в сторону перед отъездом и говорю: «Вот ваши коллеги все время требуют чего-то от государства, скажи мне, пожалуйста, честно: чего не хватает? Вот ты — наш, белорус (мать — русская, отец — белорус, ну, лучше не придумаешь), бывший военный, инженер, ты пришел и создал предприятие (трое или четверо, не помню, детей, семья прекрасная), что надо?» Он мне говорит, правда, тихо говорит: «Александр Григорьевич, да ничего не надо. Не бегайте Вы, — говорит, — вокруг них. Тот, кто хочет сегодня работать, тот имеет в Беларуси все. Ну, конечно, — говорит, — ну любой же бизнесмен хочет выторговать больше».

Так вот я вам хочу сказать: если кому-то сложно и трудно начать работать, мы вам поможем. Но если вы будете «мышковать», чтобы обойти государство и не поделиться с бедолагами, а у нас их немало, у нас с вами разговор не получится. Я хочу, чтобы вы слышали, несмотря на предвыборную кампанию, то, что я сказал. Мы вас будем поддерживать. Мы никому не позволим «наклонять» тех, кто сегодня содержит государство и кормит, кто занимается производством: будь то немец, африканец, россиянин, белорус, украинец или еврей. Никому! Вы — наши.

Но вы должны понимать, что есть государство, которое надо поддерживать. Вот на этом пути мы найдем решение всех вопросов. Если чего-то не хватает, скажите. Мы еще не подписали эту директиву, но мы в нее включим все ваши требования, но на условиях, которые я только что сказал. Вы — государственные люди. И государство надо укреплять и поддерживать, прежде чем пытаться от него что-то вытянуть. И если ты бизнесмен будущий, если ты идешь по этому тонкому льду, создавая свое предприятие, если ты хочешь быть самостоятельным, обеспечивая себя, свою семью, и быть богатым, миллионером, может, миллиардером в будущем, через поколение и так далее, знай, что этот труд нелегкий. Ничего легко не дается, а тем более — своя независимая работа и создание, преумножение собственности.

Поэтому каждый человек, идя в бизнес, должен понимать: как бы государство ему ни помогало, ему придется работать прежде всего самому. Но это не значит, что мы не будем поддерживать бизнес и не будем создавать ему нормальные условия.

В следующей пятилетке наша страна берет курс на частно-государственное партнерство. Его суть — социальная ответственность бизнеса при инициативной поддержке эффективных частных собственников со стороны государства.

Достаточно высокий уровень развития частного сектора позволяет ставить вопрос о его вовлечении в Генеральное соглашение между Правительством, нанимателями и профсоюзами.

И вы знаете, я все больше и больше слышу от иностранцев, к сожалению, от послов, которые здесь работают: «Вот знаете, Лукашенко объявил почти 300 предприятий к приватизации». Подождите, дорогие мои, у нас вообще любое предприятие может быть приватизировано, мы ничего никому не запрещали. Но как поняли нас за рубежом? 300 предприятий, которые мы акционировали (Так? Такое было поручение премьер–министру?), акционировали их, оценили, вот акции, и положили в сейф (в Правительстве эти акции трехсот предприятий в сейфе).

Это государственные предприятия, а это значит: если ты — немец, англичанин, поляк, россиянин, украинец, белорус или прибалт, приезжаешь к нам и заинтересован в приватизации пусть даже этих трехсот предприятий, то садись за стол, и будем на принципах, которые мы определили по приватизации, вести с тобой переговоры. А иначе быть не может! Вы что же хотели, чтобы Лукашенко объявил: 300 предприятий, и завтра открывай дверь, приходи и забирай?! Нет. Это не Лукашенко предприятия, эти предприятия принадлежат народу. И если будут соблюдены условия, а их двадцать, по–моему, условий, выработаны 5 или 6 лет тому назад, то милости простим, участвуйте. Но эти предприятия должны работать еще лучше, чем сегодня, и обеспечивать все то, о чем я только что сказал и еще скажу. Если так — приходите.

Но у меня был разговор с американскими бизнесменами, они на меня смотрят, и я понимаю, чего они хотят, — выторговать льготные условия приватизации: «вот там условия, вот там условия». Я это все слушал, слушал и говорю: «Ладно, мужики. У нас, может быть, и плохо, но давайте мы с вами заключим контракты, соглашения, договоримся на американских принципах». — «Но, но, только не на американских...» Так что же, выходит, к нам, как в какое–то «банановое» государство, можно приехать для того, чтобы получить все, не вложив ничего, и иметь условия лучше, чем у себя в стране? Хорошо, мы и с этим согласны, мы и с этим согласны, но отдайте нам по минимуму, нашему народу и нашему государству, тем людям, которые создали эти предприятия. Ну неужели я непопулярно объяснил, что такое приватизация? На этих условиях — пожалуйста, хоть завтра садимся и обсуждаем.

И знаете, тот, кто хочет у нас работать, тот, кто пришел к нам работать, не просит ничего дополнительно. Нормальные условия. Для бизнеса, они говорят, главное — чтобы была тишина, покой, чтобы не было митингов, демонстраций, драк, чтобы власть действовала в одном направлении. Мы это готовы обеспечить. К нам идут люди небедные. Имейте в виду: прежде чем что-то взять, надо чуть-чуть вперед бросить, дать. Но мы и этого не просим, не надо вперед, давайте вместе действовать. Это будет хороший инвестор. И нормальная приватизация. Такую приватизацию народ поддержит.

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