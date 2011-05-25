А. Лукашенко: У нас и эмиссия была, как и у всех государств, видимо, переборщили в этом плане

Завершился официальный визит Президента Беларуси в Казахстан. Сегодня в Астане Александр Лукашенко возложил корзину цветов к монументу «Защитникам Отечества» и встретился со студентами и профессорско-преподавательским составом Евразийского национального университета.

Сегодняшний день белорусского президента в Астане начался с возложения цветов к монументу «Защитникам Отечества». Рядом с обелиском — так называемая «Аллея глав государств», где в мае 2005 года в ходе визита в Казахстан Александр Лукашенко посадил тянь-шаньскую ель. Парк перед монументом — излюбленное место отдыха астанинцев и традиционная площадка проведения парадов в честь Дня Победы.

Еще один пункт официального визита белорусского лидера в Казахстан — встреча с преподавателями и студентами Евразийского национального университета имени Гумилева. В ведущем в стране вузе более чем по 100 специальностям обучаются около 12 тысяч студентов. К слову, это Александр Лукашенко посещает университет уже второй раз. В 1999 году белорусскому президенту здесь было присвоено звание почетного профессора. Нынешний приезд совпал с юбилеем астанинского вуза.

Белорусская экономика, интеграционные процессы и международные отношения — это темы, которые Александр Лукашенко затронул уже во время выступления перед студентами. Например, одной из основных причин, почему Беларусь и Казахстан пошли на формирование Таможенного союза и Единого экономического пространства, стали трудности при поставке наших товаров через Россию в Казахстан. Их конечная стоимость порой увеличивалась в два раза по сравнению с начальной. Поэтому Беларусь рассчитывает, что в ЕЭП будет единая тарифная политика и равный доступ к транспортным системам. Также Александр Лукашенко не оставил без внимания и тему экономической ситуации в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нынешние проблемы с валютой у нас. Вы, наверное, все это слышите. Правда, здесь это все гипертрофированно. Я вчера и сегодня смотрел российские каналы, которые сюда вещают — мне Назарбаев вчера подсказал: «Слушай, что они там говорят?». Думаю, включу я эти каналы, точно: «Лукашенко продаст предприятия, им надо столько, им надо это». А они создают ажиотаж вокруг страны. Ясно, что желая сами поживиться, прежде всего. В такой ситуации мы сами выйдем из этого положения. Но просто так мы никому ничего бросать не будем.

Но вопрос не в этом. У нас и эмиссия была, как и у всех государств, видимо, переборщили и в этом плане. Но главное — это скачок на энергоресурсы. У нас не хватало валюты, и мы прекратили ее продавать из государственных золотовалютных резервов. И тот курс, который установится, тот и будет. Вчера мы его определили на уровне пяти тысяч за доллар. Пускай произошла девальвация национальной валюты. Ничего. Главное — распорядиться этим, как надо. Для экспортной экономики это очень важно.

Вообще же этот визит в Казахстан оказался плодотворным и для ключевых ведомств двух стран. Например, в этом году в Казахстане соберут более полутора тысяч белорусских тракторов и 300 комбайнов. Активно прорабатывается возможность выхода совместной продукции на рынки третьих стран.

Дмитрий Катеринич, министр промышленности Республики Беларусь:

МТЗ подписал лицензионное соглашение о сборке тракторов мощностью 300 лошадиных сил. Кроме того, удалось подписать контракт на поставку 18 карьерных самосвалов на «Казахмыс», а также 10 комплектов для сборки самосвалов. Общая сумма контрактов составила более $15 млн.

А вот сумму в четыре раза большую (60 миллионов долларов) в этом году Беларусь уже получила от экспорта продовольствия в среднеазиатскую республику. В планах — создание совместных предприятий. Например, строительство фабрики мороженого в Казахстане.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

С прошлого года активно работаем на рынке Казахстана по реализации продовольствия. У нас серьезный товарооборот продовольствия с Казахстаном. За 4 месяца мы поставили товаров 60 миллионов долларов. Рассчитываем, что в этом году экспорт продовольствия удвоится. Договорились о создании СП: есть задумка построить фабрику мороженого. Казахстан серьезно желает заняться картофелем. Мы готовы с ним работать.

Аграрная сфера, высокие технологии (где уже есть наработки по добыче электронного кремния) и медицина. С портфелем договоренностей вернулись в Минск и белорусские ученые.

Анатолий Русецкий, Председатель Президиума НАН Беларуси:

Мы в Академии наук собираемся создать СП, где будет проводиться лечение стволовыми клетками. В Казахстане уже существуют несколько таких клиник, то есть, мы можем работать в этом направлении достаточно активно. Ну и в целом, по синтезу лекарств, производству различных фармсубстанций, фармацевтических препаратов — это второе направление, по которому в ближайшее время мы будем иметь контракты

Казахи и белорусы станут ближе благодаря прямому авиасообщению. Его обещают открыть уже этой осенью. Кроме того, будут дополнительно курсировать наши железнодорожные составы. Для развития транзитного потенциала стороны договорились активно использовать ось Литва – Беларусь – Россия – Казахстан с выходом на Китай, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».