А. Лукашенко: Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Беларусь должна быть страной больших возможностей! Особое внимание — талантам. С 1996 года в стране функционируют специальные фонды Президента по поддержке одаренных учащихся, студентов и талантливой молодежи. За время их деятельности более 20 тысяч талантливых людей отмечены стипендиями, премиями и другими наградами. Созданы банк данных талантливых молодых людей и кадровый резерв. Каждый юноша и девушка, включенные в них, находятся под пристальной опекой государства, — чтобы не дать им затеряться, помочь занять достойное место в жизни.

Сегодня уже можно констатировать, что остановлено бегство умов из страны. Более того, многие ученые, ранее уехавшие за рубеж, возвратились в Беларусь. Потому что они востребованы и могут реализовать себя здесь. Как Президент страны я отчетливо понимаю: для того чтобы другие государства не переманивали к себе наших самых талантливых и способных соотечественников, надо не придумывать какие–то заградительные меры, а противопоставить иностранным соблазнам свои собственные заманчивые возможности и интересные перспективы.

Но здесь важно и другое. Что бы мы ни делали, какие бы условия ни создавали, но если не сумеем с детства привить любовь к своей Родине, ничего у нас не получится. Ведь в мире всегда будут такие места и страны, где жизнь богаче, где ученым или артистам будут платить больше. Патриотизм, уверенность в будущем своей страны и желание сделать ее лучше — вот главное, что должно быть у сегодняшней молодежи.

Правительству, Национальному банку, Белорусскому республиканскому союзу молодежи нужно выработать соответствующую программу развития предпринимательства в молодежной среде и взять ее под свой патронат.

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