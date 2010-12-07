А. Лукашенко: Роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

Как бы непопулярно это ни звучало, но во взаимоотношениях между человеком и государством обязательства должны реально приобрести двусторонний и взаимный характер. Прежде чем задавать вопрос «что государство мне дало?», каждый должен спросить себя, что он полезного сделал для своего Отечества.

Отдельно хочу остановиться на льготах. По понятным причинам сейчас, в ходе выборов, вокруг этой темы много спекуляций. Обещают все кому не лень и все, что угодно. Здесь есть несколько моментов.

Во–первых, ситуация, которая сложилась в нашей стране, и не только у нас, но и в нашей России, в Украине, после распада Советского Союза со льготами до их упорядочения, была аномальной. Три четверти населения пользовались теми или иными льготами. Причем больше половины из них не в силу своей болезни или заслуг, а только потому, что они члены семьи льготника. Такой роскоши раздавать льготы направо и налево не позволяют себе даже очень богатые страны. Это ненормально и, главное, несправедливо!

Во–вторых, неограниченные льготы — почва для злоупотреблений и коррупции. Вспомните, сколько торговали бесплатными рецептами и лекарствами, какие махинации были с квартирами, фальшивой пропиской. И много ли простых людей могли получить бесплатную путевку в хороший санаторий на море, да еще летом, и так далее.

В–третьих, мы сохранили огромное количество льгот для участников Великой Отечественной войны и боевых действий на территории других стран, инвалидов, лиц, пострадавших от катастроф, и других категорий, которым действительно полагается социальная защита.

Ежегодно устанавливаем для всех пенсионеров на дачный период 50-процентную скидку оплаты проезда в пригородном транспорте. Эта практика будет продолжена. Кроме того, каждый человек вправе рассчитывать на адресную социальную помощь, если объективно в ней нуждается.

В последнее время все более поднимается вопрос о льготном проезде для школьников, учащихся и студентов. Об этом мне говорили и мои доверенные лица после встреч с населением. С этим ко мне обращались и наши парламентарии. И думаю, что с этим надо согласиться. Поэтому Правительству в недельный срок следует проработать этот вопрос, просчитать и внести конкретные предложения.

Но, как вчера мне докладывал мэр Минска Николай Александрович Ладутько, они не стали дожидаться определенных формализованных решений. Мы это обсудили с доверенными лицами в закрытом режиме. И я поддержал то, что детей, конечно же, надо поддерживать и поощрять. В Минске этот режим уже введен. Никто не мешает в каждом регионе это сделать.

Но вы должны понимать. И я хочу, несмотря на острый период в нашей жизни, сказать вам откровенно, предупредить: шальных льгот не будет! Нельзя плодить в обществе иждивенческие настроения. Тот, кто будет работать усерднее и больше, и получит значительно больше. Не хуже, чем за рубежом. Это я вам твердо обещаю!

Мы можем гордиться тем, что даже в самый сложный кризисный период, когда в мире без работы остались сотни миллионов людей, в Беларуси не допустили массовых сокращений. И если даже где-то сокращали, то значительно больше было рабочих мест в том регионе. Я уже сказал, что в 2009 году, в кризисном тяжелом году, в экономике страны было занято даже на 0,7% больше, чем в благополучном 2008 году.

Уровень безработицы, я уже сказал вам, у нас составляет менее процента, что значительно ниже, чем во многих развитых странах мира. Для сравнения: в Германии — 7,5%, Великобритании — более 5%, в Японии — 4%, в США доходит до 10%, а в Испании — свыше 20%.

Задам риторический вопрос: так кто же больше заботится о соблюдении наиважнейших прав человека — те, кто говорит, или те, кто делает? И какое из прав приоритетнее — право митинговать или право на труд? Для здравомыслящих людей ответ абсолютно очевиден.

Мы все время кричали о том, что «на селе не хватает людей». Но там, где мы модернизировали предприятия, наши комплексы, люди не знают, что делать с остальными работающими. 36, а осталось — 14. Вот тот путь, который мы избрали на селе. Точно так и в промышленности. Мы знаем, что делать. И мы это будем делать в новой пятилетке. И тогда люди прекратят рассуждения о том, чтобы кто–то им дал заработную плату. Мы должны создать условия для людей, чтобы они сами заработали. И наши люди могут заработать. И не правда, что у нас пьяницы, бездельники и прочие. Пьяницы только там, где мы не организовали людей и не создали им нормальные условия для труда, где нет руководителей и специалистов, которые могут организовать и нацелить людей на нормальную работу. Вот одна причина, которую мы прекрасно знаем и которую мы выявили.

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