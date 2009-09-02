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А. Лукашенко раскритиковал ОАО «Туров»

02 сентября 2009 19:05
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Президент подчеркнул, что программа возрождения и развития села не подлежит корректировке, а тем более сокращению.

ОАО «Туров» - базовый консервный завод области. Его работа подверглась жесткой критике. За пять лет здесь не смогли наладить должный выпуск продукции, хотя сырья в регионе предостаточно. Встал вопрос и о смене собственника этого завода.

В видеосюжете - рассказ А. Лукашенко о своем видении программы развития белорусского села и малых городов. «Абсолютно не идет речи о сокращении и корректировки этой программы», - подчеркнул глава государства. Он также отметил, что если «мы решили создать процветающее государство, то без развития села это сделать невозможно». По мнению Президента, программа развития малых и средних городов - это продолжение программы по спасению белорусского села.

# Экономика # Лукашенко

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