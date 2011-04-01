А. Лукашенко призвал активнее привлекать иностранные инвестиции для создания новых предприятий в малых городах

Создавать частные предприятия в каждом районе и активнее привлекать иностранный капитал в малые города. Тема развития села получила продолжение на частном предприятии «Уномедикал» в Фаниполе. Глава государства ознакомился с работой датского инвестора и его планами по расширению производства.

Инвестор, датская компания «Уномедикал», придя сюда в 99-ом году, принесла с собой технологии и оборудование. И сегодня это полностью иностранное предприятие. Начинали с 15 человек в штате. Сегодня работает 270, со средней зарплатой в 1 миллион 900 тысяч рублей. 30% – местные жители, остальные – минчане. И все сотрудники, от руководства до рабочих, в совершенстве владеют английским.

Это предприятие – одно из валообразующих в Дзержинском районе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Занимает процентов 10 от всего промышленного производства. Работает стабильно, принося стране валюту. По прошлому году сальдо во внешней торговле с плюсом в пять миллионов долларов.



В рабочих поездах по регионам Президент уже неоднократно акцентировал внимание, что малые города и село нужно развивать, в том числе, и с привлечением зарубежного капитала. Это предприятие – как раз успешный пример такого партнерства.

Условия для ведения бизнеса созданы. Так, новые предприятия на селе, фактически, имеют те же преференции, что и резиденты свободных экономических зон.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В Минской области в этом году надо создать 26 тысяч рабочих мест с такой производительностью – это примерно 60 тысяч долларов в год. У нас есть порядка 100 таких предприятий в области.

В малых городах, районных центрах, для привлечения и создания таких рабочих мест, будем строить площадки с насыщением инженерными сетями. И туда звать такого инвестора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это затраты небольшие.

Если идет солидный инвестор, создает много рабочих мест, мы видим его бюджетные поступления, все это окупится.

Несмотря на достаточно непростые отношения Беларуси с Западом, иностранный бизнес у нас прижился и получает выгоду. К датскому инвестору недавно присоединился и американский: вкладывает в бизнес почти 600 тысяч долларов. Привлекает стабильность, госгарантии и комфортные условия для развития. За 10 лет это предприятие уже два раза модернизировалось, расширяя производство, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хелле Хоест-Мадсен, генеральный директор ИООО «Уномедикал» (Дания):

У вас грамотные и трудолюбивые люди с высокой квалификацией. И, конечно, я считаю, что в Беларуси стабильная и привлекательная экономическая ситуация. Сделано много, что упрощает здесь бизнес и делает ваше государство привлекательным для инвестиций.



Здесь выпускают современные медицинские товары: системы переливания крови, подачи воздуха, шприцы, различные катеторы для хирургии и многое другое. Полторы тысячи наименований.

Практически 100% продукции идет на экспорт, в основном, в Западную Европу. В Словакии она получает вид, готовый к реализации. Там ее стерилизуют по особой технологии.

Позиция белорусской стороны – стоит создать такой завод и в нашей стране, чтобы производство продукции получило замкнутый цикл. Есть предложения и само сырье не импортировать как сегодня, а привозить из Новополоцка.

Кстати, все больше такого специализированного медоборудования выпускается в Беларуси. Отказались, например, от закупки за границей кардиографов для машин «скорой помощи». А ведь еще 10 лет назад отечественное производство медтехники делало первые шаги. Сегодня 128 белорусских предприятий выпускают 356 наименований продукции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Василий Жарко, Министр здравоохранения Республики Беларусь:

По итогам прошлого года мы закупили медицинской техники на сумму 577 млрд рублей. В этой сумме отечественное производство составляет всего 16%, хотя ежегодно на 1-2% мы прирастает.

Вся номенклатура, которая представлена на данном предприятии, на 80% выпускается двумя отечественными предприятиями.



Работе инвестора Президент дал высокую оценку. И заверил, что государство и дальше будет создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Призвал также активнее привлекать иностранные инвестиции для создания новых предприятий в малых городах. Они существенно влияют на экономику всего региона.

Александр Лукашенко:

Надо смелее расширять производство.