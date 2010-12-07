А. Лукашенко: Приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить 30% энергии из собственных источников, оставшиеся 70% диверсифицировать

Главным событием первого дня Всебелорусского народного собрания стало выступление Президента. Оно длилось более трёх часов. В своей речи Александр Лукашенко коснулся всех сфер жизни страны. Глава государства подвёл итог прошедшей пятилетки, и отметил, что проводимая в стране работа в прошлом по своим масштабам и сложности не идёт в сравнение с тем, что предстоит сделать.

Александр Лукашенко:

В Основных положениях Программы социально–экономического развития страны на следующую пятилетку заложены крайне напряженные показатели, призванные обеспечить существенное повышение благосостояния наших людей. Рост валового внутреннего продукта за пятилетку должен составить 162-168%. То есть, по доле ВВП на душу населения к 2016 году мы должны выйти фактически на среднеевропейские показатели. Это максимальные темпы роста за всю историю независимой Беларуси. Причем, прирастать придется к уже достигнутой достаточно высокой базе.

Наши главные задачи в экономике — энергетическая безопасность, лекарственная безопасность, импортозамещение, сбалансированность внешней торговли и наращивание экспорта. Для Беларуси энергобезопасность — понятие не статистическое, а стратегическое! Это вопрос независимости нас, как государства, и гарантия стабильности нашей экономики. Поэтому приоритетное направление работы Правительства — к 2015 году обеспечить получение более 30% первичной энергии из собственных источников, а оставшиеся 70% диверсифицировать как по поставщикам, так и по видам.

Однако при этом нельзя забывать об энергосбережении. За пять лет энергоемкость валового внутреннего продукта уже сокращена на четверть. Этого категорически недостаточно! В следующей пятилетке по энергоэффективности экономики мы должны войти в клуб европейских стран.

Многое надо сделать для обеспечения лекарственной безопасности. Опыт «свиных» и «птичьих» гриппов (вы помните, сколько мы визжали, пищали и кукарекали в этой пятилетке) показывает, какие глобальные спекуляции происходят на рынке лекарств. Целые индустрии работают над формированием в планетарном масштабе паники, истерии, хаоса.

А мы от этого не защищены. Наша фармацевтическая отрасль отстала от вызовов времени. Да, выпускаем неплохую базовую линейку препаратов. Но это — ХХ век. Нам нужен настоящий революционный прорыв: новые «умные» лекарства, современные заводы, препараты завтрашнего дня. Для этого в стране есть научный и производственный задел.

Но дело не только в «умных» лекарствах. Вы же посмотрите на цены в аптеках! Элементарный препарат стоит под 50 тысяч рублей, а то и больше. В страну ввозится лекарств ежегодно на 400 миллионов долларов. Эту проблему надо решать собственным производством качественных и недорогих препаратов.

В этом секторе нужны решительные меры. За счет качества и эффективности доля отечественных препаратов на внутреннем рынке должна превысить 50% и в разы надо увеличить экспорт лекарственной продукции.

Теперь об импортозамещении. Проанализируйте, что мы ввозим в страну: холодильников и телевизоров, которые мы производим в предостаточном количестве, ввозим на 50 миллионов долларов, синтетических моющих средств, которые мы тоже делаем, — на 100 миллионов. Всего потребительских товаров — более чем на 4,5 миллиарда долларов в год!

Многое из того, что сегодня завозится из-за рубежа, мы в состоянии производить сами. Если постараемся, то не хуже и даже лучше импортного. Притом гораздо дешевле для наших людей. Для этого не обязательно что-то изобретать самим. Можно и нужно идти по пути создания предприятий с участием известных иностранных производителей, выпускающих те же товары, которые мы импортируем. Надо добиться того, чтобы товары, производимые в Беларуси, были такого качества, что будет выгоднее торговать ими, чем импортом.

Совет Министров должен безотлагательно сформировать своего рода государственный заказ на открытие таких предприятий и целенаправленно под него привлекать иностранных инвесторов и выделять финансы из бюджета. Облисполкомам также необходимо иметь региональные программы импортозамещающих производств.

В ближайшие годы мы должны выйти на положительное сальдо за счет импортозамещения и увеличения объемов экспорта. За пять лет объем экспорта увеличился почти в три раза. Необходимо значительно больше! По сути, каждую вторую единицу произведенной продукции надо продать на внешние рынки. Конечно, это непросто: рынки уже давно поделены и нам приходится конкурировать с мировыми лидерами.

Пора коммерциализировать имеющиеся знания. Вместо импорта ресурсов — экспорт знаний. Разве мы не можем этого сделать? Можем, и у нас есть хорошие примеры.

Возьмем «Белгорхимпром» (строил «Беларуськалий», шахты), который выиграл крупнейший тендер на право создания «под ключ» в Туркменистане горно-обогатительного комплекса по добыче и обогащению калийных солей. А ведь конкуренция была жесточайшей. И Америка, и немцы, и другие участвовали в этом тендере, а победили белорусы. Экспортный контракт на миллиард долларов!

Мы должны четко осознать, что отрицательное сальдо — это зеркало проблем нашей экономики, результат недостаточной конкурентоспособности товаропроизводителей, высокой материало- и энергоемкости производства, неполного развития сферы услуг. Решение данной задачи — показатель эффективности народного хозяйства и вопрос национальной безопасности.

Сегодня мы стоим на пороге новой экономической политики. Изменяется структура экономики. Надо отойти от ориентированности на ввоз огромных объемов сырья и энергии для производства небольшой добавленной стоимости. Экономика должна прирастать за счет принципиально новых отраслей и предприятий, дающих продукт с высокой добавленной стоимостью.

Последовательное изменение облика белорусской экономики будет обеспечено посредством модернизации действующих производств и создания ее новых наукоемких секторов и предприятий. С тем, чтобы в новой пятилетке мы устойчиво имели в общем объеме промышленного производства не менее 20% инновационной, высокорентабельной продукции. В каждой области и городе Минске должно быть реализовано не менее 25-30 знаковых государственных инвестиционных и инновационных проектов. Персональная ответственность за это лежит на губернаторах и отраслевых министрах.

Преимущество должны получить предприятия, основанные на собственных сырье и ресурсах. Именно такие предприятия будем строить.

Знаете, мы пока еще не научились по–хозяйски относиться к местным ресурсам. Взять, например, кожевенное сырье. Наша страна с развитым животноводством в год производит более миллиона штук кож. Однако отечественные предприятия легкой промышленности закупают сырье за рубежом, а наши рынки «забиты» импортными товарами из кожи: дубленки, куртки, обувь — «стянули» почти со всего мира на миллионы долларов.

Почему мы не развиваем у себя производства на своем же сырье, а экспортируем его, чтобы потом в виде готовой продукции импортировать?

Если кожсырье не очень хорошего качества, надо его доводить до требуемых стандартов. За границей шьют красивее? Что мешает и нам этому научиться? Умелые руки, хороший вкус плюс качественное сырье — уверен, изделие получится не хуже. Просто надо самим основательно работать. А это посложнее, чем закупать по импорту.

В свое время мы уже наводили порядок с древесиной. И успешно. Так же надо пройтись и по всем иным видам сырья.

В новой пятилетке мы сконцентрируемся на реализации нескольких национальных проектов технологического прорыва, призванных решить важнейшие государственно значимые задачи. Они тоже основаны на собственных природных и интеллектуальных ресурсах.

Прежде всего освоение недр Беларуси. Представление о том, что у нас нет природных ресурсов, в корне неверно. Производственники, ученые уже сегодня оценивают технико–экономическое обоснование добычи и комплексной переработки железной руды, сланцев, бурого угля, наращивания мощностей по калию, нерудным материалам и так далее.

Пожалуй, впервые в нашей истории мы подошли со столь масштабными планами комплексного, эффективного освоения ресурсов. Государственный совет по недрам уже в начале следующего года должен представить детальную карту освоения месторождений, в том числе с участием иностранных инвесторов.

Будем делать ставку на освоение белорусами недр за рубежом. Мы уже поставляем нефть из Венесуэлы и добываем ее там. А в дальнейшем планируем существенно увеличить собственную добычу углеводородного сырья.

Наиважнейший для страны проект — переработка вторичного сырья: макулатуры, стекла, изношенных шин, батареек и других видов. В каждой области и городе Минске должно быть создано не менее одного предприятия по переработке вторичного сырья. Это необходимо с точки зрения экологической безопасности и очень выгодно экономически.

Следующим проектом станет создание в стране мощностей по глубокой комплексной переработке минерального калийно-натриевого хлоридного сырья. Мы выходим на целый шлейф импортозамещающей и экспортно ориентированной продукции, которую, что крайне важно, сможем получать из отечественного сырья. Ведь Беларусь — третья в мире по величине разведанных промышленных запасов калийных солей после Канады и России.

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