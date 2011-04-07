А. Лукашенко поставил задачу интенсивнее развивать производство, работающее на отечественном сырье

Такую задачу поставил Президент во время посещения предприятия «Берёзастройматериалы». Александр Лукашенко продолжил рабочую поездку по Брестской области. Глава государства также посетил Березовский комбинат силикатных изделий, что не было изначально запланировано программой мероприятия.

За последние годы и без того очень сильная производственная база города Берёзы прилично прибавила. Известный на всю страны мясокомбинат, производство сыров и стройматериалов. Предприятие по выпуску последних Президент Александр Лукашенко посещал еще в 2007 году, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тогда он поручил установить на «Берёзакерамике» новые линии по выпуску облицовочной плитки. И сегодня Александр Лукашенко проверял, что сделано.

Впрочем, главный технический перелом на этом предприятии, которое входит в «Берёзастройматериалы», случился еще в 2002. Тогда здесь установили первую линию по производству керамической плитки. Такую используют для облицовки стен и полов, кухонь и санузлов.

О новой реконструкции задумались тогда, когда в стране на самом высоком уровне заговорили о развитии проектов, которые работали бы на собственной сырьевой базе.

Александр Лукашенко не раз отмечал: в приоритетах экономики – привлечение инвестиций в отрасли, завязанные на древесине и стройматериалах.

На «Берёзакерамике» не скрывают: 75% глины, то есть сырья, импортируется из Украины. Но зато остальные 25% – это глина из Новолукомля.

Президент интересуется: каково внешнеторговое сальдо предприятия? Ответ, в хорошем смысле, удивил. За 2010 – больше 15 млн долларов. На 7 млн импорта 22 млн экспорта.

Сегодня березовскую плитку поставляют в страны Европы, Россию, Украину, Молдову, Казахстан. Выигрывают за счет качества. Александру Лукашенко показывают ту самую новую итальянскую линию. То есть, плитка с нее ничем не хуже той, что делают на Аппенинском полуострове. Зато цена порой аж в 10 раз меньше.

Новая линия предполагает однократный обжиг. Это делает производство энергоэффективным и дает возможность снижать себестоимость. Мощность линии – 3 млн кв метров плитки в год. Для сравнения: та итальянская, которую установили в 2002, дает почти в два раза меньше. Но итог на лицо. После реконструкции производительность увеличилась наполовину, а затраты на энергию даже немного снизились, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Президент замечает: это все хорошо. И импортозамещение, и экспортный потенциал на лицо. 70% продукции уходит за рубеж. Но главное – нельзя останавливаться.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может, надо упор делать на такие предприятия и интенсивнее наращивать объемы?

Надо наращивать то, где есть свое сырье. В два раза увеличилась рентабельность, надо и другим помогать.

Еще раз говорю: помогать мы будем. Но там, где должен сам возвращать деньги, будешь возвращать. Потому что надо деньги вкладывать и в другие предприятия. Нам везде надо такие «игрушки» создавать. Чтобы такое предприятие было, куда не стыдно приехать. А так мы построили завод, и еще будем финансировать, чтобы ты деньги вернул.

На этом можно было предположить, что проверка поручений, данных Президентом в 2007, закончена. Однако Александр Лукашенко, как и шестого апреля, внезапно меняет маршрут поездки и решает осмотреть еще и Березовский завод силикатных изделий.

Уже через пару минут в другой точке города – разговор все о том же. Четыре года назад Президенту обещали построить новый цех по выпуску тротуарной облицовочной плитки и установить новую линию по выпуску газосиликатных стеновых блоков. В результате инвестпроекта на комбинате освоили 145 млрд рублей. «Что в итоге?» – спрашивает Президент.

Тему местного сырья и здесь не обходят стороной. Ведь еще в 90-е впервые заговорили о том, что в Брестской области нет производства стройматериалов на базе силикатов. Зато хорошая база песка и извести. Спустя 20 лет производят здесь все те же мелкие стеновые блоки, но качество уже другое, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Новая линия с резательным комплексом, докладывают Президенту, обеспечивает отклонение размеров блока от типового всего на 1-2 мм. Это позволяет при кладке использовать не раствор, а клеевые элементы.

В итоге, при том, что цены на такую продукцию у всех производителей приблизительно равны, удается выигрывать за счет качества.

Александр Лукашенко осмотрел не только цех, но и территорию, и согласился, что, в принципе, поручение, данное четыре года назад, местное руководство выполнило. Ели бы не одно «но». Ведь когда появляется новое, всегда возникает вопрос: что делать со старым?

Александр Лукашенко:

Почему половину привели в порядок, а на половину страшно смотреть?

Давайте договоримся, что вы с Сумаром в течение второго квартала доложите, что здесь сделали.

Если ему надо – отдайте, пусть делает предприятие. Нет – значит давайте решение. Но так быть не должно. На сетях «сидит» ценнейшая производственная земля, а мы здесь ничего не делаем. Неужели мои указания для этого нужны?